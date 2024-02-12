Освітня компанія STUDY.UA запрошує на виставку «Англомовна освіта за кордоном»

Подія відбудеться 17–18 лютого в Києві, в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1). Що цікавого чекає на гостей виставки, для кого ця подія та кому її точно не варто пропускати — розповідаємо нижче.

Кому буде цікаво відвідати цю подію

Виставку варто відвідати всім, кого цікавлять перспективи здобуття англомовної освіти за кордоном, зокрема:

школярам 8–11 класів, які цікавляться здобуттям середньої або вищої освіти за кордоном, прагнуть визначитися з країною, університетом та спеціальністю для навчання;

батькам, які хочуть зрозуміти, з чого взагалі складається процес вступу та які кроки варто зробити вже зараз, щоб підготувати дитину до навчання за кордоном й допомогти їй якнайкраще адаптуватися до закордонної системи освіти;

батькам школярів, які хочуть заздалегідь підібрати програми корисних англомовних канікул для дитини за кордоном або в Україні на літо 2024.

Що ви зможете зробити протягом виставки

Познайомитися з представниками закордонних навчальних закладів.

Цього лютого у виставці беруть участь 20 ВНЗ та середніх шкіл із Європи, Канади, США, Великої Британії й навіть Австралії. На виставці ви зможете отримати вичерпну інформацію про навчальні заклади, дізнатися актуальні вимоги для вступу та вартість навчання. Ви матимете можливість особисто поспілкуватися з представниками вишів і шкіл, й поставити їм всі питання, які вас цікавлять.

Зверніть увагу, що на виставці будуть представлені лише програми англомовної освіти.

Отримати консультацію від експерта та прослухати освітній семінар

На виставці ви зможете прослухати освітній семінар щодо актуальних можливостей здобуття англомовної освіти за кордоном. Також ви матимете можливість звернутися до освітнього експерта та отримати покроковий план дій для вступу до закордонного навчального закладу, спираючись на ваш рівень володіння англійською мовою, академічну підготовку та глобальні академічні цілі.

Обрати програму літніх канікул для дитини

Приходьте на виставку, щоб дізнатися, як поєднати вивчення іноземних мов з екскурсіями, подорожами, позакласним відпочинком і знайомствами зі студентами з усіх куточків планети. На виставці будуть представлені 60 програм літніх освітніх турів за кордон влітку 2024 року для школярів 9–17 років. Напрямки подорожей: Велика Британія, Канада, США, країни Європи, Сінгапур.

Батьки, які поки що не готові відпускати дитину так далеко, зможуть обрати серед канікулярних англомовних програм у Києві та в Польщі.

Забронювати обрану програму за спеціальною ціною

Протягом виставки діятимуть спеціальні ціни на всі програми, представлені на заході. Тільки 2 дні й виключно для відвідувачів івенту.

Як взяти участь у виставці

Участь у виставці безоплатна, але за умови обов’язкової попередньої реєстрації на сайті заходу — https://bit.ly/3SO6LGR.