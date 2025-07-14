Обучение как залог устойчивого развития – опыт Alviva Group

В группе компаний Alviva Group убеждены, что именно люди формируют успех. А во времена постоянных изменений и кадровых вызовов группа выбирает развитие через системное обучение, усиление команд и культивирование ответственного лидерства.

Alviva Group является примером удачного синтеза традиций и инноваций. Казалось бы, что может быть более традиционным, чем выпекание хлеба или пирожных? Впрочем, группа не просто сохраняет традиции своих производственных предприятий, но активно внедряет новейшие технологии, подходы к ведению бизнеса и последовательно инвестирует в человеческий капитал.

Объединив под одной крышей общеизвестные компании сферы пищевых технологий и услуг, сегодня Alviva Group — это как производства и бренды со столетней историей, например "Киевхлеб", "Киевмлын", так и современные, например, Tarta, Norden Brod, British Sandwich и т.д. Но как интегрировать многие производства с разной историей и традициями вокруг совместной миссии, философии и стратегии развития? Ответом на это становятся общие для группы программы обучения и повышения квалификации, которые делают работников разных подразделений участниками одной команды, объединенных знаниями, стандартами и профессиональными навыками.

Команда Alviva Group.

Целью Alviva Group, как одного из крупнейших работодателей страны, является обеспечение потребностей бизнеса в квалифицированных кадрах благодаря созданию благоприятных условий для обучения и развития персонала. И это очень важная задача, если принять во внимание дефицит кадров во многих отраслях экономики, в том числе в пищевой промышленности. Учеба позволяет решать сразу несколько важных задач:

внедрять единую для всех компаний и предприятий группы культуру развития: от первого опыта стажировки до управленческого прорыва и карьерных свершений;

формировать ядро квалифицированного и мотивированного персонала;

последовательно и планомерно повышать уровень компетенций менеджмента;

уменьшать показатель текучести кадров.

Пять уровней развития

Ключевую роль в формировании компетентной команды играет внутренняя образовательная система группы. Корпоративная система обучения включает все звенья и состоит из пяти уровней:

внешнее обучение – обязательные программы обучения и сертификации;

профессиональное обучение на производстве — повышение разряда и овладение новыми профессиями;

внутреннее обучение – развитие профессиональных компетенций и личных навыков;

лидерские программы для руководителей – повышение результативности работы подразделений;

HR-инициативы – развитие экспертизы и синергии команды.

Инвестиции в развитие персонала формируют в группе экосистему роста и лидерства, которая при этом позволяет сохранить благоприятную для каждого рабочую среду. Таким образом, группа, насчитывающая более 6 тыс. сотрудников, не испытывает проблем, связанных с текучестью кадров.

Также этому способствует отлаженная в компании горизонтальная коммуникация между подразделениями и понимание руководителями важности сохранения кадров.

Alviva Group объединяет более 20 бизнес-юнитов, поэтому если человек через некоторое время чувствует, что перерос свой пост, выгорел или считает, что на другом месте будет больше перспектив, рекрутеры компании попытаются найти сотруднику возможности смены должности или профессии внутри компании. Подразделения активно обмениваются информацией, благодаря чему постоянно имеются сводные данные о вакансиях и кандидатах. Кстати, это касается и найма новых сотрудников: если кандидат не подошел на одну вакансию, ему могут предложить попробовать себя на другой позиции в группе.

Среди флагманских образовательных проектов можно выделить следующие:

Академия лидерства: от стратегического мышления до ментального здоровья – 10 интенсивных модулей для руководителей. Эта программа ориентирована на руководителей высшего звена, директоров функциональных подразделений и топ-менеджмент. Институт бизнес-образования: искусство принятия решений для тех, кто не ищет простых ответов. В настоящее время идет обучение почти 140 менеджеров Alviva Group в Институте бизнес-образования для ключевых руководителей. Мастерская руководителя : практический курс по эффективному менеджменту. Институт внутренних тренеров действует на базе корпоративного университета Alviva Group и создает культуру внутренней экспертизы. Ежегодно сотрудники приглашают на конкурсной основе присоединиться к программе и получить тренерскую подготовку. В результате у группы есть собственный пул внутренних тренеров, которые обладают необходимыми навыками для обучения и мотивации персонала и глубоко понимают специфику деятельности компании. HR Club: пространство поддержки, развития и обмена опытом между специалистами HR.

Alviva Group создает экосистему устойчивого развития, где обучение становится не приложением, а основой корпоративной культуры. Комплекс программ, направленных на повышение уровня квалификации и навыков как рабочих, так и специалистов и руководителей позволяет группе формировать надежный кадровый резерв.

Каждый сотрудник имеет шанс на лидерство, а лидер Alviva Group — это не просто должность, а ответственность формировать будущее компании.

HRD Alviva Group Илона Пасечник. Фото: пресс-служба