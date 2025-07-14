Навчання як запорука сталого розвитку — досвід Alviva Group

У групі компаній Alviva Group переконані: саме люди формують успіх. А за часів постійних змін і кадрових викликів група обирає розвиток через системне навчання, посилення команд і культивування відповідального лідерства.

Alviva Group є прикладом вдалого синтезу традицій та інновацій. Здавалося б, що може бути більш традиційним, ніж випікання хліба чи тістечок? Втім, група не просто зберігає традиції своїх виробничих підприємств, але й активно запроваджує новітні технології, підходи до ведення бізнесу і послідовно інвестує в людський капітал.

Об’єднавши під одним дахом загальновідомі компанії сфери харчових технологій та послуг, сьогодні Alviva Group — це як виробництва і бренди зі столітньою історією, як-от "Київхліб", "Київмлин", так і сучасні, наприклад, Tarta, Norden Brod, British Sandwich тощо. Але як інтегрувати багато виробництв з різною історією та традиціями навколо спільної місії, філософії та стратегії розвитку? Відповіддю на це стають спільні для групи програми навчання та підвищення кваліфікації, які роблять працівників різних підрозділів учасниками однієї команди, які об’єднані знаннями, стандартами та професійними навичками.

Команда Alviva Group. Фото: прес-служба

Метою Alviva Group як одного з найбільших роботодавців країни є забезпечення потреб бізнесу у кваліфікованих кадрах завдяки створенню сприятливих умов для навчання та розвитку персоналу. І це вкрай важливе завдання, якщо взяти до уваги дефіцит кадрів у багатьох галузях економіки, зокрема у харчовій промисловості. Навчання дає змогу вирішувати одразу кілька важливих завдань:

впроваджувати єдину для всіх компаній і підприємств групи культуру розвитку: від першого досвіду стажування до управлінського прориву та кар’єрних звершень;

формувати ядро кваліфікованого та мотивованого персоналу;

послідовно та планомірно підвищувати рівень компетенцій менеджменту;

зменшувати показник плинності кадрів.

П’ять рівнів розвитку

Ключову роль у формуванні компетентної команди відіграє внутрішня освітня система групи. Корпоративна система навчання охоплює всі ланки та складається з п’яти рівнів:

зовнішнє навчання — обов’язкові програми навчання та сертифікації;

професійне навчання на виробництві — підвищення розряду та опанування нових професій;

внутрішнє навчання — розвиток професійних компетенцій та особистих навичок;

лідерські програми для керівників — підвищення результативності роботи підрозділів;

HR-ініціативи — розвиток експертизи та синергії команди.

Інвестиції у розвиток персоналу формують у групі екосистему зростання та лідерства, яка при цьому дозволяє зберегти сприятливе для кожного робоче середовище. У такий спосіб група, команда якої налічує понад 6 тис. співробітників, не відчуває проблем, пов’язаних із плинністю кадрів. Фактично Alviva Group має один із найнижчих показників плинності кадрів для своєї галузі — менш ніж 3%.

Також цьому сприяє налагоджена у компанії горизонтальна комунікація між підрозділами й розуміння керівниками важливості збереження кадрів.

Alviva Group об’єднує понад 20 бізнес-юнітів, тож якщо людина через певний час відчуває, що переросла свою посаду, вигоріла чи вважає, що на іншому місці матиме більше перспектив, рекрутери компанії спробують знайти співробітнику можливості зміни посади чи професії всередині компанії. Підрозділи активно обмінюються інформацією, завдяки чому постійно наявні зведені дані про вакансії та кандидатів. До речі, це стосується й наймання нових співробітників: якщо кандидат не підійшов на одну вакансію, йому можуть запропонувати спробувати себе на іншій позиції у групі.

Серед флагманських освітніх проєктів можна виділити такі:

Академія лідерства: від стратегічного мислення до ментального здоров’я — 10 інтенсивних модулів для керівників. Ця програма орієнтована на керівників вищої ланки, директорів функціональних підрозділів та топменеджмент. Інститут бізнес-освіти: мистецтво ухвалення рішень — для тих, хто не шукає простих відповідей. Наразі триває навчання майже 140 менеджерів Alviva Group в Інституті бізнес-освіти для ключових керівників. Майстерня керівника : практичний курс з ефективного менеджменту. Інститут внутрішніх тренерів: діє на базі корпоративного університету Alviva Group та створює культуру внутрішньої експертизи. Щорічно співробітників запрошують на конкурсній основі доєднатися до програми й отримати тренерську підготовку. У результаті у групи є власний пул внутрішніх тренерів, які мають необхідні навички для навчання й мотивації персоналу та глибоко розуміють специфіку діяльності компанії. HR Club: простір підтримки, розвитку та обміну досвідом між HR-фахівцями.

Alviva Group створює екосистему сталого розвитку, де навчання стає не додатком, а основою корпоративної культури. Комплекс програм, спрямованих на підвищення рівня кваліфікації та навичок як робітників, так і спеціалістів та керівників, дозволяє групі формувати надійний кадровий резерв.

Кожен співробітник має шанс на лідерство, а лідер в Alviva Group — це не просто посада, а відповідальність формувати майбутнє компанії.

HRD Alviva Group Ілона Пасечник. Фото: прес-служба