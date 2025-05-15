Определяем лучших частных инвесторов в образование — стартовало онлайн голосование

Дата заснування: 1994 рік З 2007 року компанія входила до французької групи AXA, а з 2019-го — до канадського страхового холдингу Fairfax Financial Holdings. Відтоді компанія змінила свою назву на ARX.

Кількість відокремлених підрозділів: майже 70 офісів по Україні

Сума премій за КАСКО: 1,5 млрд грн за 2022 рік





Щодня компанія сплачує клієнтам понад 5 млн грн. За підсумками 2022 року ARX досягла рекордного показника комбінованого коефіцієнта (на рівні 90%). Незважаючи на війну, страховик ані на хвилину не припиняв обслуговувати клієнтів. Величезну позитивну роль у функціонуванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. КАСКО за кордоном стало справжнім порятунком для українців. ARX організувала спілкування з клієнтами онлайн — у чатах, месенджерах через застосунок, а також запровадила прямі виплати відшкодування на зарубіжні СТО. Від початку війни, з березня по вересень 2022 року, компанія врегулювала понад 10 тис. страхових випадків за КАСКО, з яких майже 1300 трапилися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну. У 2022-му рівень задоволеності врегулювання збитків за КАСКО становим 4,8 з 5,0, що навіть вище, ніж рік тому.