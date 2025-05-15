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инвестиции в образование

Определяем лучших частных инвесторов в образование — стартовало онлайн голосование

Выбираем лучшего частного инвестора в образование в Украине!

Delo.ua проводит исследование о том, как частный сектор инвестирует в образование в Украине. Кроме журналистских исследований, опроса експертов, анализа финансовых документов, мы хотим услышать своих читателей. Редакция определила ряд ведущих компаний, работающих в Украине и предлагает вам выбрать среди них те, которые на ваш взгляд и по вашим данным имеют важнейшие и интересные системные проекты в сфере образования и вкладывают значительные средства в образование. Учитывается все: индивидуальные гранты на обучение, корпоративные программы образования, спонсорство учебных заведений, партнерские проекты компаний с вузами и заведениями профтехнического образования, программы повышения квалификации работников и т.д.

Ваш голос имеет значение! Благодаря этому опросу и другой исследовательской работе мы составим первый в Украине рейтинг топ-инвесторов в образование. Голосуйте ответственно.

Вы можете проголосовать за трех номинантов

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Carlsberg Ukraine
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Carlsberg Ukraine
Пищевая промышленность
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Genesis
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Енергоатом
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Аврора
Ритейл
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Асбіс-Україна
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Асбіс-Україна
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Галичина-Табак
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Галичина-Табак
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Велмарт
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Велмарт
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Газорозподільні мережі України
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Газорозподільні мережі України
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Гарантований покупець
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Гарантований покупець
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ГК Молочний Альянс
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ГК Молочний Альянс
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АДМ Трейдинг Україна
Категория:
АДМ Трейдинг Україна
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D.Trading
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D.Trading
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Дельта Вілмар Україна
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Дельта Вілмар Україна
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Дія
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Дія
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Yasno
Энергетика
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Авто
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WOG
Ритейл
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SoftServe
IT
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OLX
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Производственно-логистическая группа компаний
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Корпорация Рошен
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Корпорация Рошен
Производство кондитерских изделий
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Rozetka
e-commerce, Ритейл
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Sigma Software
IT
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SPD Technology
IT
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Starlight Media
Медиа
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Uklon
Транспорт, IT
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UNI-LAMAN GROUP
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Union Group
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Union Group
Производство ювелирных украшений, ритейл
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UPG
Ритейл
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Visa
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Арсенал Страхування
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Арсенал Страхування

Дата заснування: грудень 2005 року 

Кількість відокремлених підрозділів: понад 50 відділень по Україні 

Сума премій за КАСКО: 762 млн грн за 9 місяців 2022 року 


 

Страховик входить до топ-5 найбільших гравців вітчизняної страхової галузі. Крім того, компанія має акредитацію у більш ніж 40 банках та представлена у багатьох автосалонах, а кількість її клієнтів перевищує 3 млн. За підсумками 9 місяців 2022 року «Арсенал Страхування» за договорами добровільного автострахування виплатила 395 млн грн. Рівень виплат становив 52%. Компанія пропонує клієнтам страхування авто за такими програмами: КАСКО All Risks, яке гарантує автовласнику відшкодування збитку внаслідок будь-якого зовнішнього фізичного впливу, а також захист від традиційних ризиків викрадення, ДТП та стихійних лих; КАСКО 50/50, що дає можливість заощадити до 45% вартості поліса за відсутності страхових подій.

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ІНГО
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ARX
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ARX

Дата заснування: 1994 рік З 2007 року компанія входила до французької групи AXA, а з 2019-го — до канадського страхового холдингу Fairfax Financial Holdings. Відтоді компанія змінила свою назву на ARX. 

Кількість відокремлених підрозділів: майже 70 офісів по Україні

Сума премій за КАСКО: 1,5 млрд грн за 2022 рік 


 

Щодня компанія сплачує клієнтам понад 5 млн грн. За підсумками 2022 року ARX досягла рекордного показника комбінованого коефіцієнта (на рівні 90%). Незважаючи на війну, страховик ані на хвилину не припиняв обслуговувати клієнтів. Величезну позитивну роль у функціонуванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. КАСКО за кордоном стало справжнім порятунком для українців. ARX організувала спілкування з клієнтами онлайн — у чатах, месенджерах через застосунок, а також запровадила прямі виплати відшкодування на зарубіжні СТО. Від початку війни, з березня по вересень 2022 року, компанія врегулювала понад 10 тис. страхових випадків за КАСКО, з яких майже 1300 трапилися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну. У 2022-му рівень задоволеності врегулювання збитків за КАСКО становим 4,8 з 5,0, що навіть вище, ніж рік тому.

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ГК Новые Продукты
Производитель напитков и снеков в Украине
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Агропросперис
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Фокстрот
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Afina Group
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Afina Group
Дистрибуция, логистика, разработка и производство собственных брендов
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Ajax System
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Ajax System
IT
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AllStarsit
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AllStarsit
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Amadeo
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Данон Украина
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Данон Украина
Производство продуктов питания
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Arzinger
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BAYADERA GROUP
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BAYADERA GROUP
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Bolt
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Bolt
Транспорт, IT
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BROCARD
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BROCARD
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CAPAROL
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CAPAROL
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Ciklum
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Ciklum
IT
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COMFY
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COMFY
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Креді Агріколь Банк
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Креді Агріколь Банк
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Servier Украина
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Servier Украина
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