Визначаємо найкращих приватних інвесторів у освіту - стартутвало онлайн голосування

Обираємо найкращого приватного інвестора в освіту в Україні!

Delo.ua проводить дослідження як приватний сектор інвестує в освіту в Україні. Окрім журналістських розвідок, опитування науковців, аналізу фінансових документів, ми хочемо почути своїх читачів. Редакція визначила низку провідних компаній, що працюють в Україні і пропонує вам обрати серед них ті, які на ваш погляд та за вашими даними мають найважливіші та найцікавіші системні проєкти у сфері освіти та вкладають значні кошти в освіту. До уваги береться все: індивідуальні гранти на навчання, корпоративні програми освіти, спонсорство навчальних закладів, партнерські проєкти компаній з вишами та закладами профтехнічної освіти, програми підвищення кваліфікації працівників тощо.

Ваш голос має значення! Завдяки цьому опитуванню та іншій дослідницькій роботі ми складемо першій в Україні рейтинг топ-інвесторів в освіту. Голосуйте відповідально.

Ви можете проголосувати за трьох номінантів