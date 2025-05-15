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інвестиції в освіту

Визначаємо найкращих приватних інвесторів у освіту - стартутвало онлайн голосування

Обираємо найкращого приватного інвестора в освіту в Україні!

Delo.ua проводить дослідження як приватний сектор інвестує в освіту в Україні. Окрім журналістських розвідок, опитування науковців, аналізу фінансових документів, ми хочемо почути своїх читачів. Редакція визначила низку провідних компаній, що працюють в Україні і пропонує вам обрати серед них ті, які на ваш погляд та за вашими даними мають найважливіші та найцікавіші системні проєкти у сфері освіти та вкладають значні кошти в освіту. До уваги береться все: індивідуальні гранти на навчання, корпоративні програми освіти, спонсорство навчальних закладів, партнерські проєкти компаній з вишами та закладами профтехнічної освіти, програми підвищення кваліфікації працівників тощо.

Ваш голос має значення! Завдяки цьому опитуванню та іншій дослідницькій роботі ми складемо першій в Україні рейтинг топ-інвесторів в освіту. Голосуйте відповідально.

Ви можете проголосувати за трьох номінантів

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15
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АДМ Трейдинг Україна
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АДМ Трейдинг Україна
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19
Дія
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20
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Meest
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monobank
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Novus
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Корпорація Roshen
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Sigma Software
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Sigma Software
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34
Visa
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35
SOCAR
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SoftServe
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SPD Technology
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Starlight Media
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Uklon
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Union Group
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UPG
Категорія:
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VIDI
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Еско-Північ
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Еско-Північ
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45
Каргілл
Категорія:
Каргілл
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MasterCard
Категорія:
MasterCard
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47
Samsung Україна
Категорія:
Samsung Україна
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48
Group DF
Категорія:
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49
Henkel Україна
Категорія:
Henkel Україна
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Jooble
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Jooble
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51
Kvertus
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Nemiroff
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PepsiСo
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HD-Group
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Google Україна
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Нафтогазвидобування
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АНЦ
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NOVA group
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АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ
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Аптека Подорожник
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Астарта
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АТБ
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ГК Нові Продукти
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ГК Нові Продукти
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Київстар
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ІТ-Інтегратор
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ІТ-Інтегратор
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Дарниця
Категорія:
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ДІЛА
Категорія:
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ДТЕК
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ДТЕК
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Енергоатом
Категорія:
Енергоатом
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131
Епіцентр К
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Епіцентр К
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132
Імперіал Тобакко
Категорія:
Імперіал Тобакко
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133
Інтерпайп
Категорія:
Інтерпайп
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134
ІнтерХім
Категорія:
ІнтерХім
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135
ІНГО
Категорія:
ІНГО
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136
Уніка
Категорія:
Уніка
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137
MacPaw
Категорія:
MacPaw
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IDS UKRAINE
Категорія:
IDS UKRAINE
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Данон Україна
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Данон Україна
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Delta Medical
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Enzim group
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142
EPAM Україна
Категорія:
EPAM Україна
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143
EVO
Категорія:
EVO
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144
Ferrexpo в Україні
Категорія:
Ferrexpo в Україні
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145
Fozzy Group
Категорія:
Fozzy Group
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146
GlobalLogic
Категорія:
GlobalLogic
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Intellias
Категорія:
Intellias
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COMFY
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COMFY
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JTI Україна
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JTI Україна
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JYSK
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Kernel
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KFC
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Kormotech
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L'Oreal Україна
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Luxoft
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Lviv Croissants
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Креді Агріколь Банк
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Ciklum
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Ciklum
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VUSO
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Фокстрот
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Укргідроенерго
Категорія:
Укргідроенерго
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Укрексімбанк
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Укренерго
Категорія:
Укренерго
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Укрпошта
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Укрзалізниця
Категорія:
Укрзалізниця
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Фарба Хаус (ТМ Колоріт)
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Фарба Хаус (ТМ Колоріт)
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Фармак
Категорія:
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Філіп Морріс Україна
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Філіп Морріс Україна
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Afina Group
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Carlsberg Ukraine
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Ajax System
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AllStarsit
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Alviva Group
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Amadeo
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Arzinger
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177
BAYADERA GROUP
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Bolt
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Bolt
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BROCARD
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CAPAROL
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Серв'є Україна
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