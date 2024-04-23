Персональный учитель, который всегда на связи. Положит ли ИИ конец эпохе EdTech

В последние десятилетия развитие технологий значительно изменило лицо образования. Искусственный интеллект со страниц научной фантастики неожиданно ворвался в нашу повседневную жизнь. Среди пошатнувшихся под его влиянием рынков оказалось традиционное образование. Это неудивительно, ведь эта отрасль долгое время оставалась достаточно консервативной.

Однако, что действительно удивляет – так это то, что под угрозой якобы может оказаться и сфера EdTech, которая в последние годы становилась движущей силой инноваций в образовании. Онлайн-курсы, виртуальные лаборатории, интерактивные учебники – все это казалось невозможным еще каких-нибудь 20 лет назад. И вот теперь, когда EdTech наконец-то завоевал устойчивые позиции, появляется новый конкурент – искусственный интеллект.

Три сценария, как ИИ может революционизировать технологическое образование

Сценарий первый: Демократизация образования

Это утопический сценарий развития событий, когда ИИ сделает качественное образование доступным для людей во всем мире, независимо от их месторасположения или социально-экономического статуса. Впрочем, даже такой идиллический сценарий не удовлетворит потребности всех студентов, особенно если мы говорим о детях. Ведь большинству людей элементарно не хватит мотивации, чтобы тщательно следовать указаниям ИИ. Всем нам в процессе обучения время от времени нужно слышать слова поддержки и похвалы, а получать их от людей все же гораздо приятнее, чем от автоматизированной платформы.

Сценарий второй: Тотальная персонализация обучения

Если ИИ станет основой для персонализированных учебных программ, каждый учащийся сможет получить образование, отвечающее его потребностям и стилю обучения. В будущем образовательные платформы на базе ИИ смогут адаптироваться к потребностям каждого ученика и давать ему объяснения и примеры, касающиеся его персонального опыта и соответствующие темпу обучения и уровню знаний.

Впрочем, такой сценарий будет только стимулировать спрос на EdTech-решения, в которые интегрирован ИИ. А сложно устоять на рынке будет только тем EdTech-компаниям, которые не внедрят их.

Сценарий третий: Гибридное обучение

В случае, если ИИ будет использоваться в качестве дополнения к основной учебной программе, можем ожидать идеального метча. Тогда ИИ не заменит учителей и менторов в системе онлайн-курсов, а лишь поможет оптимизировать некоторые элементы образовательных систем. Например, автоматизировать рутинные задачи, такие как оценка или подбор персональных рекомендаций. Это позволит преподавателям сосредоточиться на более важных аспектах обучения и уделять больше времени на личное общение с учащимися, вовлечение их в творческий процесс, проведение интерактивов, которые искусственному интеллекту еще не под силу.

Как онлайн-курсам конкурировать с ИИ

Чтобы построить карьеру, нужно двигаться постепенно: с постоянной обратной связью от себя и рынка на каждом этапе. Персонализированный фидбек – то, на что можно опираться и делать ставку, и в EdTech в частности. Образование должно отличаться от алгоритмов ИИ, быть не просто центром, отдающим указания и инструкции, а средой, где есть люди и возможности, благодаря которым можно раскрыть таланты и интересы, двигаться к удовольствию от карьеры и учебы.

Поэтому главное преимущество, благодаря которому технологическое образование не сможет быть полностью поглощено искусственным интеллектом, – это возможность предоставлять студентам уникальный образовательный опыт и менторскую поддержку. Да, ИИ может помочь сделать образование более персонализированным, но оно не сможет гарантировать учащимся ценность человеческого опыта и взаимодействия. Он может автоматизировать процессы, но не может научить эмпатии, креативности и критическому мышлению. Эти навыки зарождаются из человеческого взаимодействия.

Теперь главная задача куратора на курсах — не дать студенту информацию и проверить ее усвоение, а побуждать его проявить инициативу в обучении, эффективно использовать полученную информацию, комбинировать ее и применять полученный результат в решении своей задачи.

Образование будущего должно быть гибридным, сочетая в себе наилучшие достижения как человеческого, так и искусственного интеллекта. Она должна быть гибкой, персонализированной и ориентированной на развитие навыков, необходимых для успеха в 21 веке.

Как строить учебный процесс в соответствии с новыми реалиями

Не стоит думать, что нейроинструменты – волшебная лампа Алладина, которая способна исполнить любое желание. Несомненно, благодаря ИИ нас покроет лавиной нового контента: книг, текстов, графики, аналитики. Каждый сможет сгенерировать рекламу или написать эссе с помощью АИ-инструментов. Это правила новой реальности, для которых не сработают ни запреты, ни игнорирование. Поэтому выход для EdTech – адаптировать и адаптироваться, то есть готовить кадры, которые будут вести себя с ИИ.

«Развивайся или умри!» – говорит нам новый мир. И в самом деле, революцию совершит не АИ, а люди, умеющие им пользоваться. Искусственный интеллект может генерировать множество информации, но важно уметь анализировать, оценивать и отличать правдивые данные от фейков.

Проникновение ИИ требует от людей нового времени новых навыков: умения задавать правильные вопросы, понимание процессов, которые могут быть автоматизированы и преданы выполнению чат-ботами, разработки собственной образовательной траектории и сосредоточенного ее соблюдения.

Поэтому главная задача преподавателей – обучать студентов этим новым умениям, в частности ответственных способов общения человека с машиной. Спрос на это сейчас действительно колосольный. По собственному опыту: когда мы пушнули новый блок о машинном обучении и автоматизации к старому курсу по Python, продажи этого курса выросли на 46% в месяц.

Хотя искусственный интеллект действительно может помочь в решении проблем, важно обучать студентов правильно формулировать запросы и разбираться в этических аспектах ответственного использования АИ.

Учеба должна быть максимально практичной, чтобы студенты могли учиться на реальных проектах и задачах. В этом контексте важно давать студентам возможность самостоятельно исследовать и экспериментировать с ИИ.

И уже сейчас нужно помнить, что искусственный интеллект стирает границы, поэтому нужно учить студентов мыслить глобально и сотрудничать с людьми из других стран. Учеба должна готовить студентов к работе в мультикультурных командах.

В целом залог устойчивости EdTech-бизнеса во времена бума нейросетей состоит в том, чтобы строить образование, основанное на практике, на решении проблем, требующих глобального комплексного мышления. И тогда ни один искусственный интеллект не будет нам страшен.