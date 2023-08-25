Платформа для создания обучающих онлайн-курсов LMSka - обзор возможностей

Онлайн-образование уже не одно десятилетие активно развивается и даже стало альтернативой академической системе получения знаний. Теперь не обязательно посещать университет, чтобы освоить профессию. Достаточно пройти несколько курсов и тщательно овладевать сферой деятельности через онлайн-обучение.

Дистанционное образование открывает широкие возможности экспертам для заработка. Теперь можно самостоятельно создавать онлайн-курсы для быстрого ознакомления с конкретной темой или обширные курсы для длительного изучения с помощью специальных LMS платформ, облегчающих технические процессы создания учебной ячейки для учащихся или студентов.

Рассмотрим одну из украинских LMS систем для бизнеса и корпоративного обучения – LMSka.com : какие возможности доступны на платформе для авторов курсов.

Как выбрать LMS платформу для своих курсов

Чтобы выбрать для своих курсов удачную платформу для создания и управления обучением, советуем обратить внимание на основные моменты, которые стоит проанализировать среди возможностей LMS сервисов.

Какой функционал доступен на платформе и подходит ли для реализации ваших потребностей? В зависимости от специфики онлайн-курса эксперта или школы, на платформе может не оказаться тех возможностей, которые нужны для правильной организации обучения. Поэтому важно, чтобы при работе с платформой можно было создать структуру курса и модули, планы уроков и форматы, продуманные экспертом предварительно .

Удобно ли пользоваться интерфейсом? Интуитивно ли понятна структура и как работать в кабинете? Если интерфейс платформы будет слишком сложным – тогда автору курса будет трудно адаптироваться и он не сможет быстро создать свои продукты, а студентам будет сложнее получать знания. Также, на что следует обращать внимание - есть ли видео-инструкции или база знаний на платформе, удобен ли кабинет учителя и ученика, понятно, как настраивать модули, тарифы, уроки.

Какие виды контента можно загрузить/создать на платформе? Чтобы учащимся/студентам не было скучно во время учебы, оно проходило интересно и динамично, важно изменять форматы контента и применять все возможные виды: видео, текст, картинки, презентации, тесты. Поэтому в LMS сервисе необходимо проверить, какие типы контента можно добавлять к урокам.

Стоимость пользования платформой . Проверяйте, что именно входит в цену использования платформы для обучения, чтобы рассчитать свой бюджет и спрогнозировать тарифы. Есть ли дополнительные доплаты за количество учащихся и курсов, за хранилище, сертификаты, боты, рассылки, сайты и т.п.

Есть ли поддержка и помощь при настройке или при условии возникновения проблем? Возможно, и не понадобится при настройке курса в сервисе, но нужно убедиться, что она вообще предполагается.

Защита контента от загрузки . Для экспертов важно уберечь свои курсы от мошенников и несанкционированного копирования, поэтому этот пункт нужно проверить на платформе.

Можно, конечно, довериться мнению пользователей из интернета или знакомых, которые тоже использовали платформу. Но лучший вариант – это самостоятельно проверить все пункты. Хотя если отзывы только отрицательные, то и проверять такую платформу не стоит )))

В чем преимущество использования платформы LMS для создания ячейки обучения

Быстро начать , особенно, если структура и методология уже в завершении – остается технически все настроить. Ведь LMS платформы позволяют использовать все шаблоны, остается только добавить весь контент и продвигать свой курс. Персонализация обучения – с помощью платформы для создания курсов можно набирать на один курс небольшое количество человек за поток, чтобы максимально плодотворно общаться с каждым учеником. Учащиеся сами выбирают для себя, в каком темпе учиться и в какое время. Доступ из любой точки , где есть доступ к Интернету – онлайн-образование преодолевает географические барьеры, что позволяет учащимся жить в одной стране, а проходить курсы в другой без ущерба качеству обучения. Многие инструменты в одном сервисе – не нужно подключать CRM отдельно, создавать лендинг отдельно, в каком-то сервисе делать курс, а через другие – e-mail рассылки. LMS сервис может быть единственной платформой, которая пригодится для запуска полноценного инфобизнеса.

LMS дают возможность быстро запустить онлайн-продукт и так же быстро масштабироваться.

Основные возможности LMSka для создания дистанционного обучения в разных нишах

Платформа для обучения LMSka предназначена для создания онлайн-курсов экспертами, онлайн-школ для масштабирования инфобизнеса и корпоративного образования для крупных компаний. Рассмотрим подробнее, какие функциональные возможности есть на платформе.

Функциональность платформы

Конструктор уроков

Удобно создавать уроки из блоков, подставляя свой контент и создавая сразу структуру модулей. Это не просто текст, а визуально оформленный урок с выделением главного, содержательных акцентов и эстетической составляющей, кроме, конечно, основного глубинного информационного наполнения.

Конструктор лендинга курса

Бесплатный конструктор лендинга, позволяющий быстро создать посадочную страницу курса и запустить рекламу. Лендинг может содержать: шапку сайта с лого, контактами, первый экран с офером и основными данными о курсе, далее могут быть блоки преимущества, курс, программа, форма для регистрации, тарифы и т.п. Все то, что должно конвертировать читателя в клиента вы можете настроить в конструкторе лендинга в LMSka.

Кабинет ученика – сертификаты об окончании курса

В кабинете учащегося доступны: его курсы с уроками и домашними заданиями, сообщения от учителей, возможность оставить отзыв или оценку курса/урока, чат-бот для уведомлений.

Кабинет преподавателя

Он отличается от кабинета автора курса и имеет доступ к редактированию тех уроков, которые лектору назначили, проверку ДЗ к этим урокам, таблицу успеваемости учащихся по его урокам и чат для индивидуального общения с учениками.

Конструктор тестов/домашних заданий

Для домашних заданий можно создать тест с автоматической оценкой или стандартное задание, с ответами на вопросы или чтобы учащиеся могли прикрепить файлы, проекты своих работ, а также видеозадания, где учащийся записывает его прямо в своем кабинете.

Различные виды уроков и контента

Для создания уроков можно оперировать следующими видами контента: текст и изображения, видео и аудио, таблицы и презентации.

Демо-урок

Иногда авторы курсов создают демо-урок как маркетинговый ход для интереса студентов к курсу, чтобы показать ценность своего продукта. Демо-урок доступен для ознакомления прямо на сайте без регистрации и до момента приобретения курса.

Урок-вебинар в прямом эфире

Может быть урок в формате видео в записи или можно настроить время начала урока и добавить к нему ссылку, например, на вашу YouTube трансляцию, которая начнется в это время.

Автоматическая регистрация учащихся и добавление к курсу

На базе платформы LMSka можно создать форму регистрации любого вида и через нее собирать лиды в CRM. Ее можно использовать отдельно, на сайте созданном на конструкторе или интегрировать в сторонний сайт. После регистрации (и оплаты, если курс платный) учащемуся автоматически открывается доступ к курсу и отправляется письмо на почту с информацией об обучении.

Прием платежей и получение прибыли сразу на свои реквизиты

Оплатить курс можно сразу после заполнения формы регистрации, а денежные средства автор курса получит на свой расчетный счет.

Различные тарифы для продажи курса

Автор курса выбирает свою стратегию продаж курса, и согласно этому на платформе можно создать разные тарифы доступа для учащихся. Для каждого тарифа можно распределять разное количество уроков и разное время доступности учебных материалов.

Донаты, расписания цен и промокоды скидок

Если создаете небольшой курс для привлечения внимания к вашему бренду, то есть возможность оплаты за донаты, то есть студент сам определяет, за какую сумму готов купить. Кроме того, доступна возможность использования промокодов на скидку, например для партнеров или при покупке более дорогого курса.

На платформе LMSka есть бесплатный пробный период 15 дней, который предоставляется для обзора интерфейса, создания курса и испытаний возможностей.