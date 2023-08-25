Платформа для створення навчальних онлайн-курсів LMSka - огляд можливостей

Онлайн-освіта вже не одне десятиліття активно розвивається і навіть стала альтернативою академічній системі здобування знань. Тепер не обов’язково відвідувати університет, щоб освоїти професію. Достатньо пройти кілька курсів та старанно опановувати сферу діяльності через онлайн-навчання.

Дистанційна освіта наразі відкриває широкі можливості експертам для заробітку. Тепер можна самостійно створювати онлайн-курси для швидкого ознайомлення з конкретною темою або великі курси для довготривалого вивчення за допомогою спеціальних LMS платформ, що полегшують технічні процеси створення осередку навчання для учнів або студентів.

Розглянемо одну із українських LMS систем для бізнесу та корпоративного навчання - LMSka.com: які можливості доступні на платформі для авторів курсів.

Як обрати LMS платформу для своїх курсів

Щоб обрати для своїх курсів вдалу платформу для створення та керування навчанням, радимо звернути увагу на такі основні моменти, які варто проаналізувати серед можливостей LMS сервісів.

Який функціонал доступний на платформі та чи підходить він для реалізації ваших потреб? Залежно від специфіки онлайн-курсу експерта або школи, на платформі може не опинитися тих можливостей, які потрібні для правильної організації навчання.Тому важливо щоб при роботі з платформою можна було створити структуру курсу та модулі, плани уроків та формати, які були продумані експертом попередньо.

Чи зручно користуватися інтерфейсом? Чи інтуїтивно зрозуміла структура та як працювати в кабінеті? Якщо інтерфейс платформи буде занадто складним - тоді авторові курсу буде важко адаптуватися і він не зможе швидко створити свої продукти, а студентам буде складніше здобувати знання. Також, на що слід звертати увагу - чи є відео-інструкції або база знань на платформі, чи зручний кабінет вчителя та учня, чи зрозуміло, як налаштовувати модулі, тарифи, уроки.

Які види контенту можна загрузити/створити на платформі? Щоб учням/студентам не було нудно під час навчання, воно проходило цікаво та динамічно, важливо змінювати формати контенту і застосовувати всі можливі види: відео, текст, картинки, презентації, тести. Тому в LMS сервісі потрібно перевірити, які типи контенту можна додавати до уроків.

Вартість користування платформою . Перевіряйте, що саме входить в ціну користування платформою для навчання, щоб розрахувати свій бюджет та спрогнозувати тарифи. Чи є додаткові доплати за кількість учнів та курсів, за сховище, сертифікати, боти, розсилки, сайти, і т.ін.

Чи є підтримка та допомога під час налаштування або при умові виникнення проблем? Можливо і не знадобиться під час налаштування курсу в сервісі, але потрібно впевнитися, що вона взагалі передбачається.

Захист контенту від завантаження . Для експертів важливо вберегти свої курси від шахраїв та несанкціонованого копіювання, тому цей пункт також потрібно перевірити на платформі.

Можна звісно довіритися думці користувачів із інтернету або знайомих, які теж використовували платформу. Але найкращий варіант - це самостійно перевірити всі пункти. Хоча якщо відгуки лише негативні, то й перевіряти таку платформу мабуть не варто )))

В чому перевага використання платформи LMS для створення осередку навчання

Швидко почати , особливо, якщо структура та методологія вже на завершенні - залишається технічно все налаштувати. Адже LMS платформи дозволяють користуватися всіма шаблонами, залишається тільки додати увесь контент та просувати свій курс. Персоналізація навчання - за допомогою платформи для створення курсів можна набирати на один курс невелику кількість осіб за потік, щоб максимально плідно комунікувати із кожним учнем. Учні самі обирають для себе в якому темпі вчитися та в який час. Доступ із будь-якої точки , де є доступ до Інтернету - онлайн-освіта долає географічні бар’єри, що дозволяє учням жити в одній країні, а проходити курси в іншій без шкоди якості навчання. Багато інструментів в одному сервісі - не потрібно підключати CRM окремо, створювати лендінг окремо, в якомусь сервісі робити курс, а через інші - e-mail розсилки. LMS сервіс може бути єдиною платформою, яка знадобиться для запуску повноцінного інфобізнесу.

LMS надають можливість швидко запустити онлайн-продукт і так само швидко масштабуватися.

Основні можливості LMSka для створення дистанційного навчання в різних нішах

Платформа для навчання LMSka призначена для створення онлайн-курсів експертами, онлайн-шкіл для масштабування інфобізнесу та налаштування корпоративної освіти для великих компаній. Розглянемо детальніше, які функціональні можливості є на платформі.

Функціональність платформи

Конструктор уроків

Зручно створювати уроки із блоків, підставляючи свій контент та створюючи відразу структуру модулів. Це не просто текст, а візуально оформлений урок із виділенням головного, змістовими акцентами та естетичною складовою, крім, звісно, основного глибинного інформаційного наповнення.

Конструктор лендінгу курсу

Безкоштовний конструктор лендінгу, що дає змогу швидко створити посадкову сторінку курсу і запустити рекламу. Лендінг може містити: шапку сайту із лого, контактами, перший екран із офером та основними даними про курс, далі можуть бути блоки переваги, про курс, програма, форма для реєстрації, тарифи і т.п. Все те,що має конвертувати читача в клієнта ви можете налаштували в конструкторі лендінгу в LMSka.

Кабінет учня - сертифікати про закінчення курсу

В кабінеті учня доступні: його курси з уроками і домашніми завданнями, повідомлення від вчителів, можливість залишити відгук чи оцінку курсу/уроку, чат-бот для сповіщень.

Кабінет викладача

Він відрізняється від кабінету автора курсу і має: доступ до редагування тих уроків, які лектору назначили, перевірку ДЗ до цих уроків, таблицю успішності учнів по його урокам та чат для індивідуального спілкування із учнями.

Конструктор тестів/домашніх завдань

Для домашніх завдань можна створити тест з автоматичним оцінюванням або стандартне завдання, з відповідями на питання чи щоб учні могли прикріпити файли, проекти своїх робіт, а також відео завдання, де учень записує його прямо в своєму кабінеті.

Різні види уроків та контенту

Для створення уроків можна оперувати такими видами контенту: текст та зображення, відео та аудіо, таблиці та презентації.

Демо-урок

Інколи автори курсів створюють демо-урок як маркетинговий хід для зацікавлення студентів курсом, щоб показати цінність свого продукту. Демо-урок доступний для ознайомлення прямо на сайті без реєстрації та до моменту придбання курсу.

Урок-вебінар в прямому етері

Може бути урок у форматі відео в записі або можна налаштувати час початку уроку та додати до нього посилання, наприклад, на вашу YouTube трансляцію, яка почнеться в цей час.

Автоматична реєстрація учнів та додавання до курсу

На базі платформи LMSka можна створити форму реєстрації будь якого виду і через неї збирати ліди в CRM. Її можна використовувати: окремо, на сайті створеному на конструкторі чи інтегрувати у сторонній сайт. А після реєстрації (і оплати, якщо курс платний) учневі автоматично відкривається доступ до курсу та надсилається лист на пошту із інформацією про навчання.

Прийом платежів та отримання прибутку відразу на свої реквізити

Оплатити курс можна відразу після заповнення форми реєстрації, а кошти автор курсу отримає на свій розрахунковий рахунок.

Різні тарифи для продажу курсу

Автор курсу обирає свою стратегію продажів курсу, і відповідно до цього на платформі можна створити різні тарифи доступу для учнів. До кожного тарифу можна розподіляти різну кількість уроків та різний час доступності навчальних матеріалів.

Донати, розклади цін та промокоди знижок

Якщо створюєте невеличкий курс для привертання уваги до вашого бренду, то є можливість оплати курсу за донати, тобто студент сам визначає, за яку суму готовий купити. Крім того, доступна можливість використання промокодів на знижку, наприклад для партнерів або при покупці дорожчого курсу.

На платформі LMSka є безкоштовний пробний період 15 днів, який дається для огляду інтерфейсу, створення курсу та випробування можливостей.