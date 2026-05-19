Украине нужно современное инженерное образование. KSE уже строит ее вместе с международными партнерами

Инженерное образование в Украине годами не успевало за реальными потребностями рынка. Эта проблема стала острой сейчас, когда страна воюет, часть инфраструктуры разрушена, а многие квалифицированные специалисты уехали за границу. Растет запрос на инженеров, работающих с электронными системами, производством и автоматизацией. Для их подготовки необходима сильная база, лабораторная работа, современные инженерные инструменты и связь с международной академической средой.

Перестроить образовательную систему под эти требования – задачи на годы. Сейчас это направление развивает KSE University. Здесь параллельно запустили бакалаврские программы вокруг реальных R&D-задач, прикладную техническую учебу и магистратуру по микро- и наноэлектронике, созданную вместе с ETH Zürich, Швейцарской высшей технической школой.

Как это работает

Все началось в 2024 году – мы с KSE за 8 месяцев прошли путь от идеи до первых занятий. Это совместная разработка KSE и ETH Zürich: учебный план мы формировали вместе и швейцарские коллеги открыли украинским студентам доступ к своим курсам через записи лекций и прямое подключение к занятиям в Цюрихе.

Параллельно KSE назначила местных тьюторов, которые сами проходят те же курсы, регулярно координируются с преподавателями ETH, получают обратную связь и постепенно перенимают преподавание – то, что мы называем тандемной моделью. Так происходит передача знаний, методик и стандартов от одного из сильнейших технических университетов мира в команду, которая строит инженерную школу с нуля.

Сразу после запуска мы набрали 32 студента, это были преимущественно специалисты-практики с опытом в отрасли. Программа включает три семестра и четыре направления: цифровой и аналоговый IC design, коммуникационные системы и системы управления. Студенты проектируют микросхемы, работают с FPGA-платформами и промышленным ПО Cadence, учатся строить системы беспроводной связи и алгоритмы обработки сигналов. Отдельно важна практическая составляющая. Программа построена так, чтобы студенты работали с инструментами и задачами, релевантными для отрасли – от цифрового и аналогового дизайна до работы с лабораторным оборудованием и симуляционными средами.

Практику студенты проходят в Bosch, Melexis, Renesas и Avnet – компаниях, сами заинтересованных в специалистах с такой подготовкой. Через полтора года они становятся верификаторами микросхем, разработчиками цифровых и аналоговых IC, специалистами по коммуникационным системам и встроенным решениям.

Такая магистерская программа работает гораздо лучше, когда она встроена в более широкую систему подготовки. Сейчас KSE University строит полноценное инженерное направление: рядом с магистерской программой команда открыла две бакалаврские. На программе Инжиниринг инновационного производства студенты будут работать над реальными R&D-задачами и технологическими проектами вместе с инженерной компанией Fire Point.

Еще одну программу – Дельта Инженерию – команда создала в сотрудничестве с Olin College of Engineering (США) по их методике выпускать инженеров-лидеров с технической экспертизой и междисциплинарным мышлением. Поэтому студент, который поступает на бакалавриат, имеет прямую траекторию в магистратуру международного уровня, не выезжая из Украины. Так, KSE запускает инженерные программы, работает с международными партнерами, формирует преподавательскую команду и строит инфраструктуру для обучения.

Почему это важно сейчас

Украина столкнулась с дефицитом инженеров именно тогда, когда потребность в них стала критической. Восстановление разрушенной инфраструктуры, развитие систем связи, развитие оборонной промышленности – все эти сферы нуждаются в специалистах, которых в стране просто недостаточно, и эту нехватку невозможно закрыть программами переквалификации или короткими курсами. Нужна полноценная инженерная вертикаль – от базовой подготовки до магистерского уровня, где человек получает способность решать сложные технические задачи самостоятельно.

Инженеры с пониманием микроэлектроники, систем связи и энергетики восстанавливают инфраструктуру, развивают производство и включают Украину в глобальные технологические цепи.

Один из студентов программы написал после первого семестра, что материал, который он собирал по практическому опыту годами, здесь был структурирован подан за один семестр. Это, пожалуй, точное описание того, что мы пытаемся сделать: дать инженерной подготовке структуру и международный стандарт там, где она их до сих пор не имела. Если это удается, программа работает на страну уже сейчас.