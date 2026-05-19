Україні потрібна сучасна інженерна освіта. KSE вже будує її разом з міжнародними партнерами

Інженерна освіта в Україні роками не встигала за реальними потребами ринку. Ця проблема стала гострою зараз, коли країна воює, частина інфраструктури зруйнована, а чимало кваліфікованих фахівців виїхали за кордон. Зростає запит на інженерів, які працюють з електронними системами, виробництвом і автоматизацією. Для їх підготовки треба сильна база, лабораторна робота, сучасні інженерні інструменти і зв’язок з міжнародним академічним середовищем.

Перебудувати освітню систему під ці вимоги – завдання на роки. Зараз цей напрям розвиває KSE University. Тут паралельно запустили бакалаврські програми навколо реальних R&D-задач, прикладне технічне навчання і магістратуру з мікро- і наноелектроніки, створену разом із ETH Zürich, Швейцарською вищою технічною школою.

Як це працює

Усе почалося у 2024 році — ми з KSE за 8 місяців пройшли шлях від ідеї до перших занять. Це спільна розробка KSE та ETH Zürich: навчальний план ми формували разом, і швейцарські колеги відкрили українським студентам доступ до своїх курсів через записи лекцій і пряме підключення до занять у Цюриху.

Паралельно KSE призначила місцевих тьюторів, які самі проходять ті самі курси, регулярно координуються з викладачами ETH, отримують зворотний зв'язок і поступово переймають викладання – те, що ми називаємо тандемною моделлю. Так відбувається передача знань, методики і стандартів від одного з найсильніших технічних університетів світу до команди, яка будує інженерну школу з нуля.

Одразу після запуску ми набрали 32 студенти, це були переважно фахівці-практики з досвідом у галузі. Програма охоплює три семестри і чотири напрями: цифровий та аналоговий IC design, комунікаційні системи та системи керування. Студенти проектують мікросхеми, працюють із FPGA-платформами та промисловим ПЗ Cadence, вчаться будувати системи бездротового зв'язку та алгоритми обробки сигналів. Окремо важлива практична складова. Програма побудована так, щоб студенти працювали з інструментами і задачами, релевантними для галузі – від цифрового й аналогового дизайну до роботи з лабораторним обладнанням і симуляційними середовищами.

Практику студенти проходять у Bosch, Melexis, Renesas та Avnet – компаніях, які самі зацікавлені у фахівцях з такою підготовкою. Через півтора року вони стають верифікаторами мікросхем, розробниками цифрових та аналогових IC, фахівцями з комунікаційних систем і вбудованих рішень.

Така магістерська програма працює значно краще, коли вона вбудована в ширшу систему підготовки. Зараз KSE University будує повноцінний інженерний напрям: поряд з магістерською програмою команда відкрила дві бакалаврські. На програмі «Інжиніринг інноваційного виробництва» студенти будуть працювати над реальними R&D-задачами і технологічними проєктами разом з інженерною компанією Fire Point.

Ще одну програму – Дельта Інженерію – команда створила у співпраці з Olin College of Engineering (США) за їхньою методикою, аби випускати інженерів-лідерів з технічною експертизою і міждисциплінарним мисленням. Тож студент, який вступає на бакалаврат, має пряму траєкторію до магістратури міжнародного рівня, не виїжджаючи з України. Так KSE запускає інженерні програми, працює з міжнародними партнерами, формує викладацьку команду і будує інфраструктуру для навчання.

Чому це важливо зараз

Україна зіткнулась із дефіцитом інженерів саме тоді, коли потреба в них стала критичною. Відновлення зруйнованої інфраструктури, розбудова систем зв'язку, розвиток оборонної промисловості – всі ці сфери потребують фахівців, яких у країні просто недостатньо, і цю нестачу неможливо закрити через програми перекваліфікації чи короткі курси. Потрібна повноцінна інженерна вертикаль – від базової підготовки до магістерського рівня, де людина отримує здатність розв'язувати складні технічні задачі самостійно.

Інженери з розумінням мікроелектроніки, систем зв'язку й енергетики відновлюють інфраструктуру, розвивають виробництво і включають Україну в глобальні технологічні ланцюги.

Один зі студентів програми написав після першого семестру, що матеріал, який він збирав із практичного досвіду роками, тут був структуровано поданий за один семестр. Це, мабуть, найточніший опис того, що ми намагаємось зробити: дати інженерній підготовці структуру і міжнародний стандарт там, де вона їх досі не мала. Якщо це вдається – програма працює на країну вже зараз.