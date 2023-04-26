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Категория
Образование
Дата публикации

В Минобразования рассказали, когда закончится учебный год в школах

Андрей Витренко
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. Фото: сайт Минобразования

Учебный год в школах должен завершиться до 30 июня, однако каждое учебное заведение может самостоятельно определить дату, когда начнутся каникулы. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Как пояснил чиновник, закон Украины "О полном среднем образовании" предусматривает, что образовательный процесс в школах не может продолжаться после 1 июля. А структуру учебного года определяет каждая школа в отдельности.

Во время действия военного положения Кабинет министров сократил учебный год. Соответственно, сейчас он длится с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

Однако военно-гражданские администрации вместе с педагогами могут корректировать сроки и самостоятельно одобрять дату окончания обучения.

Автор:
Артем Ющенко