У МОН розповіли, коли закінчиться навчальний рік у школах

Навчальний рік у школах має завершитися до 30 червня, однак кожен навчальний заклад може самостійно визначити дату, коли почнуться канікули. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Як пояснив урядовець, закон України "Про повну середню освіту" передбачає, що освітній процес у школах не може тривати після 1 липня. А структуру навчального року визначає кожна школа окремо.

Під час дії воєнного стану Кабінет міністрів скоротив навчальний рік. Відповідно, наразі він триває з 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

Однак військово-цивільні адміністрації разом із освітянами можуть коригувати терміни та самостійно ухвалювати дату закінчення навчання.