Міносвіти не буде виключати ряд предметів зі шкільної програми

Міністерство освіти та науки не збирається виключати зі шкільної програми хімію, фізику та біологію.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

Він зазначив, що наразі відбувається обговорення структури оптимізації граничного навантаження дитини.

"Ми не будемо викидати ані хімію, ані фізику, ані біологію. Тобто природничим наукам, наукам які засновують здатність людини здобувати нові знання, вміння та навички, нічого не загрожує. Дане обговорення зараз починається, воно є концептуальним", – наголосив він.

Заступник міністра пояснив, що були численні звернення щодо навантаження на учнів, які перебувають за кордоном. Відповідно, вони відвідують місцеві школи, а також долучаються до навчання в українських школах онлайн.

Водночас Андрій Вітренко підкреслив, що реформі нової української школи сьогодні нічого не загрожує, міністерство працює відповідно до плану дій уряду й тих задач, які поставив президент щодо покращення якості української національної освіти. Перехід на 12-річну систему освіти має відбутися у 2027 році з введенням трирічної профільної повної загальної середньої освіти.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів, що під час оптимізації та зменшення кількості предметів у школах всі ключові гуманітарні та природничі дисципліни повинні бути збережені. Однак вони будуть більш концентровані.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що в Україні слід підвищувати рівень освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.