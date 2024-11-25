2 миллиона уличных фонарей в Украине планируют заменить: зачем это нужно

В Украине планируют заменить около двух миллионов уличных фонарей энергоэффективными. Это должно уменьшить потребление электроэнергии в общинах.

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Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Он отметил, что к инициативе может присоединиться более 1400 общин. Уже сейчас некоторые общины подали свои заявки и ожидается масштабная модернизация систем уличного освещения.

"Этот проект даст значительную экономию в потреблении электроэнергии, это особенно важно сейчас", – подчеркнул Сухомлин.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрена установка солнечных электростанций на водоканалах. Это позволит около 70 объектам критической инфраструктуры уменьшить зависимость от централизованного электроснабжения.

Откуда Агентство восстановления возьмет средства на этот проект, пока не сообщается.

Напомним, в Украине завершилась масштабная программа обмена ламп накаливания на энергосберегающие под названием "Несем свет вместе!". В программу присоединились более 8 миллионов украинцев. Они обменяли 40 миллионов старых жаровок на современные светодиодные лампы.