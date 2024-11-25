2 мільйони вуличних ліхтарів в Україні планують замінити: навіщо це потрібно

В Україні планують замінити близько двох мільйонів вуличних ліхтарів на енергоефективні. Це має зменшити споживання електроенергії в громадах.

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Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Він зауважив, що до ініціативи можуть долучитися понад 1400 громад. Уже зараз деякі громади подали свої заявки, і очікується масштабна модернізація систем вуличного освітлення.

"Цей проєкт дасть значну економію в споживанні електроенергії, це особливо важливо зараз", – підкреслив Сухомлин.

Крім того, у межах проєкту передбачено встановлення сонячних електростанцій на водоканалах. Це дасть змогу близько 70 об’єктам критичної інфраструктури зменшити залежність від централізованого електропостачання.

Звідки Агенство відновлення візьме кошти на цей проєкт, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, в Україні завершилася масштабна програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні під назвою "Несемо світло разом!". До програми долучились понад 8 мільйонів українців. Вони обміняли 40 мільйонів старих жарівок на сучасні світлодіодні лампи.