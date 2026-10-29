97 миллиардов на энергетику, но не для всех: почему малые общины остаются без защиты от отключений

До начала отопительного сезона остаются считанные недели, и этой зимой устойчивость украинских общин будет проверяться одновременно на трех уровнях: энергетическом, финансовом и человеческом. Общины первыми реагируют на удары по инфраструктуре, но именно у них чаще всего нет денег, кадров и инструментов, чтобы эти удары выдержать. Самые уязвимые среди них малые сельские и поселковые общины, для которых собственная генерация или накопитель до сих пор остаются недостижимыми.

Украинская энергосистема десятилетиями строилась вокруг крупных объектов: ТЭЦ, магистральных сетей, централизованных котельных. Во время войны эта когда-то эффективная модель превратилась в уязвимость, потому что один удар выключает свет, тепло и воду для десятков тысяч человек одновременно. Уязвимость централизованной системы усугубляется рядом связанных между собой проблем.

Во-первых, это каскадные риски, когда одновременно обстрелы, отключения и экстремальная погода накладываются друг на друга, так что общинам приходится планировать именно такие сценарии совокупного влияния, а не отдельные аварии.

Во-вторых, неравный доступ к финансированию, который проявляется в том, что большие города имеют больше ресурсов, в том числе на содержание проектных команд по разным направлениям, и имеют выход на международных доноров. В то же время, у малых общин часто нет даже крупного промышленного потребителя, который гарантировал бы инвестору окупаемость.

В-третьих, все более прогрессирующая нехватка людей, усугубляющаяся вследствие демографических потерь, вынужденного перемещения, мобилизации и проблем с бронированием, а также из-за традиционно низкого уровня оплаты труда, которые вместе истощают муниципальные команды и коммунальные предприятия.

В результате устойчивость развивается с двумя скоростями. Там, где есть ресурс, появляются планы устойчивости и успешных энергетических проектов, которые служат маяком для других. Где ресурса нет, община зависит от дизельного генератора, предоставленного донорами.

Виды устойчивости: энергетика как фундамент

Устойчивость общины состоит из нескольких слоев, и провал одного из них влечет другие. Энергетическая стойкость лежит в основе: без нее не работают ни больницы, ни водоканалы, ни школы. И достигается она путем устройства резервного питания, строительства собственной распределенной генерации, накопителей энергии, и созданием на базе этого в перспективе автономных энергетических микросетей для объектов социальной и критической инфраструктуры.

Инфраструктурная устойчивость предполагает защищенные сети, быстрое восстановление энерго-, водо- и теплоснабжения, наличие укрытий и подземных объектов двойного назначения, в которых как в мирное время, так и во время опасности возможно проведение образовательных, развлекательных или социальных мероприятий.

Эта осень продемонстрировала важность обеспечения финансовой устойчивости, а именно возможность для общин иметь отдельные финансовые счета, дифференцированные источники доходов коммунальных предприятий, необходимость своевременно распоряжаться собственным бюджетом и выполнять кредитные обязательства и привлекать инвестиции.

Институциональная устойчивость проявляется в подготовке документации, такой как местные планы устойчивости, муниципальные энергетические планы, оценка рисков, что включает понимание простыми словами требований действующего украинского законодательства и стандартов ЕС, что крайне важно для развития проектов общин на долгую перспективу и для привлечения международных инвесторов.

Адаптация к экстремальной погоде, управление водными и энергетическими ресурсами и своевременное реагирование на естественные вызовы являются залогом климатической устойчивости.

Жизнь в военных условиях требует от общин социальной устойчивости, а именно сплоченности ради преодоления вызовов, мобилизации человеческих резервов, поддержки ВПЛ и ветеранов, сотрудничества с общественными организациями и успешной реализации совместных проектов.

Деньги есть, но потратить их нельзя

С середины сентября Государственная казначейская служба перестала проводить большую часть платежей местных бюджетов. Средства общин хранятся на едином казначейском счете вместе со средствами государственного бюджета, и распоряжаться ими можно только через Казначейство. Когда на счету не хватает денег, Казначейство производит только приоритетные платежи: на оборону, обслуживание долга, пенсии, зарплаты и социальные выплаты. Формально счета общин не заблокированы, но воспользоваться своими средствами общины не могут, поэтому и называют это блокировкой. 28 сентября Кабмин закрепил такой порядок постановлением «Некоторые вопросы обеспечения сбалансированности выполнения государственного и местных бюджетов в 2026 году в условиях военного положения», которое действует до конца года. По данным Всеукраинской ассоциации общин , Казначейство пропускает только зарплаты и коммунальные платежи самих органов местного самоуправления. Под ограничения попала подготовка к зиме, защита энергообъектов, укрытие в школах и больницах и даже проекты, профинансированные международными грантами: работы выполнены, но оплата не проходит.

Тернопольский городской совет сообщал, что Казначейство не провело платежи теплоснабжающего предприятия на 20,6 млн грн, в частности, за газ, электроэнергию и воду, что создавало риски для своевременного начала отопительного сезона.

В Зеньковском обществе Полтавской области дети не могли добраться до школы автобусами. Из-за невозможности оплатить горючее, несмотря на наличие денег в бюджете, на несколько дней остановили подвоз учащихся школьными автобусами. Родители возили детей своими автомобилями, а часть школьников добиралась на такси или попутным транспортом.

В Ирпене в Киевской области после обстрела нужны материалы для ремонта, но город привлекает волонтеров . После российской атаки 19 октября было повреждено 86 объектов. Требовалось срочно закрывать выбитые окна и поврежденные крыши, закупать OSB-плиты, строительную пленку и другие материалы. Возник закономерный вопрос: почему город обращался к бизнесу и благотворителям, если средства на оперативное реагирование уже предусмотрели в бюджете? Местные власти объясняли ситуацию в контексте казначейских ограничений.

Во Львове, где мэр Андрей Садовый одним из первых громко заявил о проблеме с прекращением финансирования коммунальных услуг, по состоянию на 19 октября Казначейство начало проводить ранее задержанные платежи, но прошло лишь около 20% ожидаемых критических оплат: 40 млн грн поступило на зарплаты работников электротранспорта, в то время как автобусные перевозчики все еще ожидали водителям и нехватке средств на горючее.

Глубину кризиса остановку платежей раскрывает директор "Черкассытеплокоммунэнерго" Павел Карась: "Полностью остановлены государственные программы кредитования, и это колоссальный удар. Наше предприятие приобрело спецтехнику в кредит по государственной программе "5-7-9%". На днях мы получили официальное сообщение от банка: - поскольку правительство прекратило финансирование программы" ставка составляет 23% годовых. Предприятие просто поставили перед фактом 23% годовых для коммунального предприятия с заблокированными счетами — это финансовая удавка.

Кроме того, общины негативно оценивают отсутствие коммуникации со стороны Правительства при принятии столь болезненных решений.

Устойчивость общины зависит от того, может ли она своевременно распорядиться средствами, которые у нее уже есть. Труднее всего приходится малым общинам, у которых нет финансового запаса, чтобы переждать.

Цена устойчивости для малых общин

Для малых общин переход к энергетической устойчивости – это не только выбор технологий, но и вопрос финансирования, окупаемости и возможности реализовать проект. Собственная генерация, накопители энергии, системы управления и микрогреды нуждаются в значительных начальных инвестициях, которые местные бюджеты часто не могут обеспечить самостоятельно. Привлечение частного капитала усложняет отсутствие крупного промышленного потребителя, стабильного спроса и понятной модели возврата инвестиций. Дополнительными препятствиями остаются сложные и часто дорогостоящие процедуры присоединения к сетям, изменчивость регуляторных условий и, самое главное, нехватка специалистов, способных разобраться в технических деталях, тарифных и финансовых моделях, а также подготовить технически и финансово обоснованный проект. В то же время, отсутствие резервного питания повышает риски перебоев в работе больниц, школ, водоснабжения и теплоснабжения, а также увеличивает уязвимость общины во время атак и длительных отключений электроэнергии.

Тем временем государство увеличивает расходы на энергетику. Проект государственного бюджета на 2027 год (законопроект № 16000 от 15 сентября 2026 года) предусматривает в поддержку энергетического сектора 97,3 млрд грн, из которых 60 млрд грн на защиту и восстановление энергообъектов после российских атак и развитие распределенной газовой генерации, 8,8 млрд грн от международных партнеров на развитие "Укргидроэнерго", а именно рост мощностей и ускорение интеграции в энергетические рынки и энергосистему ЕС и 2,6 млрд грн на грантовые проекты для бизнеса и жилья с целью повышения энергоэффективности и энергетической безопасности.

То, что распределенное поколение стало государственным приоритетом, является важным сигналом. Однако основные средства направлены на восстановление, газовую генерацию и крупные государственные компании. Грантовая поддержка для бизнеса и жилья составляет лишь около 3% общей суммы, а отдельного инструмента для малых общин, желающих иметь собственные микрогриды или накопители, в этой разбивке не видно.

Решения, которые уже работают

Именно эти вопросы обсуждались на Ukrainian Resilience Week во Львове, собравшей около 400 представителей общин, доноров, бизнеса и экспертов. Неправительственная общественная организация Razom We Stand обратила внимание участников на две проблемы малых общин: как привлекать инвестиции в энергоостровы там, где нет крупных промышленных потребителей и какие финансовые модели микрогредов реально работают для небольших бюджетов.

К примеру, представленная концепция государственного энерготрейдера АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) предлагает три подхода к организации энергетики в общинах. Первый состоит в том, чтобы обеспечить автономное питание важнейших объектов, таких как больницы, водоканалы, котельные и системы связи. Даже если электроэнергия исчезает в общей сети, они могут продолжать работать. Второй подход предполагает объединение энергетических объектов общества под профессиональным управлением для работы в рынок: с помощью агрегатора в лице ЭКУ община может участвовать в энергетическом рынке, получать экономию на услугах балансировки и зарабатывать дополнительный доход от своих энергоресурсов. Третий подход предусматривает сотрудничество нескольких соседних общин, которые вместе реализуют энергетические проекты, поскольку каждой из них может не хватать средств, оборудования или специалистов. Так они могут объединить ресурсы, распределить затраты и реализовать решения, которые в одиночку были бы им не по силам.

Экономический эффект подтверждают цифры: когенерационная установка мощностью 1 МВт, работающая в агрегированной группе одновременно на рынке в сутки вперед, внутрисуточном и балансирующем рынках, позволяет увеличить финансовый результат на 57%.

Чтобы эти модели стали доступны и малым общинам, нужны решения на трех уровнях:

На уровне государства и регулятора необходимо разделить критические и некритические издержки общин и немедленно разблокировать счета общин и платежи на подготовку к зиме и защиту энергообъектов и объектов критической инфраструктуры, а также продолжить упрощение правил агрегации и подключения малой распределенной генерации.

Доноры и МФО должны создать простые и доступные финансовые инструменты для малых общин: гранты и гарантии под микрогреды и накопители, алгоритмы привлечения смешанных схем финансирования, механизмы, объединяющие небольшие проекты в портфеле, интересны инвесторам.

Обществам целесообразно объединяться с соседями в энергосоюзы, разработать в полной мере муниципальные энергетические планы, тщательно готовить и реализовывать местные планы устойчивости и инвестировать в людей, разрабатывающих и эксплуатирующих эти проекты.

Не менее важно, как об этих решениях говорят. Самоуправлению нужны простые разъяснения стандартов ЕС вместо юридического языка acquis, а обучение муниципальных управленцев должно идти параллельно с развертыванием распределенной генерации.

Энергетическая устойчивость означает способность общества функционировать: лечить, обучать, подавать воду и тепло независимо от того, что происходит с энергосистемой. Рабочие модели уже существуют, и их экономический эффект подтверждают цифры. Задача этой зимы состоит в том, чтобы общины получили доступ к собственным средствам и смогли завершить подготовку к отопительному сезону и реагировать на военные вызовы. Задачи на следующие годы шире: децентрализованная генерация, энергоостровы, агрегация небольших объектов и эффективные рыночные механизмы должны стать доступны даже общинам без больших бюджетов. Агрегация позволяет малому обществу выйти на энергетический рынок вместе с другими и получать доход, недостижимый в одиночку. Именно так энергетическая устойчивость перестанет быть привилегией больших городов и станет нормой для каждой общины.