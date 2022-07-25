Большой объем поставок и конкуренция погасили рост цен на топливном рынке

После снижения курса гривны 21 июля цены на топливо в Украине повысились. Однако рынок не смог в полной мере отреагировать на повышение курса доллара из-за высокой конкуренции и большого объема поставок.

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Основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин считает, что решение НБУ о снижении официального курса гривны удачно совпало с трендами на мировом рынке нефти.

"Президент США Джо Байден поехал в Саудовскую Аравию и достиг договоренностей о повышении добычи нефти. На фоне этой новости нефтяные котировки начали падать, и это дало возможность компенсировать фактор курса на украинском топливном рынке", - говорит Лёушкин.

По словам бизнесмена, цены на дизельное топливо в Украине после повышения курса закрепились на уровне 55-58 грн/л, а цены на бензин - на уровне 49-52 грн, л. Такая тенденция вероятно сохранится, а в дальнейшем за счет снижения мировых котировок на нефтепродуктов маржа участников рынка будет повышаться.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко считает, что главной причиной сдерживания цен на топливо на фоне снижения курса гривны стала конкуренция и высокие темпы наполнения рынка.

"Из-за профицита предложений невозможно было даже увеличить оптовую цену на величину курса. Оптовая цена должна была повыситься прямо пропорционально курсу. Но из-за количества большого количества дизеля на рынке или который уже оплачен и находиться в пути реакция оптового рынка на курс была сдержанной. Мы посчитали, что цена в четверг, пятницу увеличилась даже не на 20%, а на 17%", — говорит Сиренко.

По его словам, большое количество трейдеров к июлю перестроились на европейские правила ведения бизнеса и начали делать закупки "в долгую". Так еще до 15 июля еще по старому курсу оптовиками было закуплено значительное количества топлива с поставкой до конца первой декады августа.

"Запас очень большой. Если текущие тенденции по поставкам сохранятся, мы не видим оснований для дальнейшего роста цен", — говорит Сиренко.

По словам эксперта также важный сигнал для рынка - падение розничных продаж. На АЗС серьезно упали продажи по двум причинам: много людей уехали за границу, а также много людей потеряли доходы и не могут позволить себе ездить как раньше.

Одним из важнейших потребителей топлива остается аграрный рынок. При этом некоторые аграрии начали завозить топливо самостоятельно.

"За поставки топлива аграриям будет большая борьба. Это станет еще одним из факторов, которые сдержат повышение цен", - отмечает эксперт.

В свою очередь, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что сразу же после новостей о падения курса гривны цены дизтоплива в опте на рынке повысились на 10 гривен за литр. Однако уже в понедельник, 25 июля, цены откатились на 2 грн/л. Таким образом общее повышение цен на фоне новостей о курсе составило 8 грн/л.

Куюн также говорит о том, что топлива на рынке сейчас очень много и при сохранении текущей тенденции цен на мировых рынках, цены на украинском розничном рынке могут даже снизиться.

Кроме того, эксперт говорит, что в июне количество импортеров топлива в Украине выросло в три раза до 300. Многие новые игроки вошли в этот бизнес, но со временем они не смогут конкурировать с другими профессиональными и уйдут из этого бизнеса.

"Есть часть компаний, к примеру аграрные предприятия, которые ранее покупали дизтопливо у трейдеров. Когда у трейдеров топлива не стало они начали возить топливо самостоятельно. Но сейчас рынок раскачался, построена логистика, наработаны деловые связи. Соответственно агропредприятие, у которого два или три бензовоза не может конкурировать с профессиональным трейдером, который имеет меньше издержек на литре топлива, у которого лучше логистика и который может дать лучшую цену", — говорит Куюн.