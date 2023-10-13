БРСМ-Нефть открывает новый сбор на дроны-камикадзе. Владелец торговой марки Андрей Биба удвоит собранную сумму

Присоединиться к сбору могут все клиенты БРСМ-Нефть, которые установили желаемый процент отчислений от персональной скидки под надписью "Поддержка ВСУ".

Сеть АЗК БРСМ-Нефть открыла новый сбор на дроны-камикадзе. Цель – собрать 5 000 000 гривен на 250 FPV-дронов путем отчислений клиентами персональных скидок на топливо в приложении BRSM Plus.

"Беспилотники важный элемент в войне с агрессором, наши "глаза", позволяющие вести разведку вдоль всей линии фронта, выявлять и уничтожать личный состав вражеской армии и техники, дистанционно корректировать артиллерийский огонь. Один дрон может уничтожить враждебную цель на миллионы долларов. птичками" с помощью камеры, наводим на цель, а после ее обнаружения совершаем атаку - способом самоуничтожения. Соответственно, имеем больше маневра для отработки и меньше рисков для личного состава», - рассказал Александр «Торнадо», военнослужащий спецподразделения «Артан» ГУР МО.

Восемнадцать "Шершнив" получило спецподразделение Главного управления разведки "Артан"

24 FPV-дронов уже работают в зонах боевых действий. Восемнадцать "Шершнив" получило спецподразделение Главного управления разведки "Артан", еще шесть переданы в воинскую часть А7037.

Присоединиться к сбору могут все клиенты БРСМ-Нефть, которые установили желаемый процент отчислений от персональной скидки под надписью "Поддержка ВСУ". Персональная скидка будет частично или полностью автоматически перечисляться на сбор:

Также можно делать донаты на монобанке. Владелец торговой марки БРСМ-Нефть Андрей Биба удвоит общую собранную сумму.

Присоединяйтесь к сбору – измените ход войны в один клик.