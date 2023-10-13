БРСМ-Нафта відкриває новий збір на дрони-камікадзе. Власник торгової марки, Андрій Біба, подвоїть зібрану суму

Долучитися до збору можуть усі клієнти БРСМ-Нафта, які встановили бажаний відсоток відрахувань від персональної знижки під написом "Підтримка ЗСУ".

Мережа АЗК БРСМ-Нафта відкрила новий збір на дрони-камікадзе. Ціль – зібрати 5 000 000 гривень на 250 FPV-дронів, шляхом відрахувань клієнтами персональних знижок на пальне у застосунку BRSM Plus.

"Безпілотники важливий елемент у війні з агресором, наші "очі", що дозволяють вести розвідку уздовж всієї лінії фронту, виявляти і знищувати особовий склад ворожої армії і техніки, дистанційно коригувати артилерійський вогонь. Один дрон може знищити ворожу ціль на мільйони доларів. Керуємо «пташками" за допомогою камери, наводимо на ціль, а після її виявлення здійснюємо атаку - способом самознищення. Відповідно маємо більше маневру для відпрацювання і менше ризиків для особового складу», - розповів Олександр «Торнадо», військовослужбовець спецпідрозділу «Артан» ГУР МО.

Вісімнадцять "Шершнів" отримав спецпідрозділ Головного управління розвідки "Артан"

24 FPV-дронів вже працюють у зонах бойових дій. Вісімнадцять "Шершнів" отримав спецпідрозділ Головного управління розвідки "Артан", ще шість передані у військову частину А7037.

Долучитися до збору можуть усі клієнти БРСМ-Нафта, які встановили бажаний відсоток відрахувань від персональної знижки під написом "Підтримка ЗСУ". Персональна знижка частково або повністю автоматично перераховуватиметься на збір:

Також можна робити донати на моно-банку. Власник торгової марки БРСМ-Нафта, Андрій Біба, подвоїть загальну зібрану суму.

Долучайтеся до збору — змініть хід війни в один клік.