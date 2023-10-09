Цены на АЗС перестали расти после падения цен на нефть. Когда следует ожидать удешевление топлива в Украине

На прошлой неделе (2-8 октября) нефть эталонной марки Brent стремительно подешевела, потеряв в стоимости 5 долларов за баррель и остановившись на отметке 84,74 доллара за баррель. На фоне этого фактора следует ожидать шаги по снижению цен на бензин и дизтопливо на украинских АЗС уже на этой неделе (9-15 октября). В то же время, эксперты и участники рынка считают, что снижение цен на АЗС будет отсрочено главным образом из-за активизации проверок на границе на предмет происхождения топлива.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что в конце прошлой недели оптовые цены на дизтопливо ускорили уменьшение на фоне длительного падения внешнего рынка.

По состоянию на пятницу 6 октября, средняя цена дизтоплива мелкой группой снизилась на 1,0% по отношению к пятнице 29 сентября, до 49,25 грн/л. Между тем за последние четыре дня спотовая цена дизтоплива в Европе ежедневно уменьшалась, обозначив падение на 12,7-13,6% с конца сентября, до 867-881 долларов/тонна по северо-западным направлениям отгрузки, и до 864-878 долларов/ тонна – по Средиземноморью.

Тем не менее, уменьшение отпускной цены ГП на внутреннем рынке сдерживается физическим отсутствием ресурса, приобретенного по низким котировкам в условиях ограниченного предложения на фоне роста спроса в период сезонного потребления. Кроме того, в последние дни темпы снабжения горючего автотранспортом из Болгарии и Молдовы существенно уменьшились из-за тщательной работы таможенного контроля. Поступления ГП по рисковым направлениям определенных СБУ пока подвергаются дополнительным проверкам с требованием необходимой документации относительно маршрута поставки топлива от производителя к конечному получателю.

В пятницу 6 октября минимальные предложения ДТ на Юге опустились ниже 45,00 грн/л с необходимостью ожидания ресурса от 4-5 дней.

"Возмущенные работой таможенного контроля и отсутствием четкого механизма при определении сомнительного товара, некоторые из операторов считают определенные сроки ожидания слишком низкими. равны по Одесскому региону 47,71 грн/л", - говорит Сиренко.

По его словам, в западных областях ресурс со снабжением транзитом через Польшу, предлагали на границе по цене от 47,00-47,60 грн/л, до 48,00-49,00 грн/л по пограничным пунктам отгрузки. В целом средняя цена ГП по Волынской области составляет 48,56 грн/л и 48,81 грн/л по Львовскому региону.

На прошлой неделе произошло также снижение средних цен на бензины. Средняя стоимость А-92 на 6 октября снизилась на 0,52% (–0,24 грн/л) к пятнице 29 сентября, до 45,55 грн/л, а А-95 – на 0,98% (– 0,47 грн/л, до 47,44 грн/л.

"В течение 4 дней октября выросли темпы импорта бензинов. Среднесуточный показатель импорта бензинов за этот период составил +10,3% по отношению к сентябрю. Доля поставки бензинов автонормами составила 27,4% от общего объема поступлений. Основная часть импорта бензинов поступила греческого (44,3 %), литовского (28,3%), румынского (19,5%) и немецкого (4,4%) производства", - отметил Сиренко.

Будут ли падать цены на АЗС?

Сиренко говорит, что на прошлой неделе цены на горючее на украинских АЗС почти остановили рост. После роста 4 октября на 1 грн/л всех видов горючего в сети "Приват" (Avias, ANP), незначительные шаги сделали рост испытали цены "БРСМ-Нефти", U.GO, UPG, Chipo.

"Наблюдалось и единичное снижение стоимости - в частности, на 0,20-0,80 грн/л в Днепропетровской области на АЗС "БРСМ-Нефть", что, однако, не повлияло на общую статистику по региону. Стабильность наблюдается и среди локальных сетей - лишь небольшая доля операторов произвела корректировку, добавив к некоторым видам горючего +0,20-0,65 грн/л в зависимости от местной конъюнктуры. Среди них TAT Oil, Stels", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что по состоянию на 6 октября средняя стоимость ДТ в Украине составила 54,80 грн/л, бензина А-95 – 54,94 грн/л ($1377/т без налогов). Учитывая падение цен в оптовом сегменте, эксперт ожидает как минимум приостановки роста на АЗС, а как максимум – некоторые сети могут уже на этой неделе попытаться тестировать снижение цен.

В то же время, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что тренд удешевления нефти на глобальных рынках еще не дошел до топливного рынка Украины. Хотя горючее и подешевело в Европе, украинские сети АЗС имеют двухнедельный запас горючего, который они закупали по высоким ценам. Учитывая это, Левкин ожидает, что тренд удешевления топлива на АЗС будет медленным и может растянуться с октября по ноябрь при сохранении нынешней цены нефти.

"Снижение цен на АЗС ожидается небольшими перебежками по 50 коп./л. Общее снижение цены будет составлять 4 грн/л, при этом на 1 гривну топливо может подешеветь в этом месяце, а еще на 3 уже в ноябре", - говорит Леушкин.

Бизнесмен также отмечает, что 15 октября начнут действовать изменения в таможенный кодекс, которые потребуют у импортеров горючего показать документы на всю цепочку поставок конкретной партии горючего. Такие изменения были введены законодателями, чтобы ограничить украинский рынок горючего для российского ресурса.

Вместе с этим Леушкин отмечает, что пока ни у бизнеса, ни у силовиков, проверяющих топливо на границе, до сих пор нет исчерпывающего ответа на вопрос, какие именно документы должен предоставить импортер по новым правилам.

"Накануне действия новых норм на границе начали проверять так, что заблокировали весь рынок. В настоящее время заблокированы поставки из Румынии, Молдовы и Болгарии. Никто не понимает, что делать. Нет нормальных разъяснений, предоставляются нормальные понятные документы, но на границе все равно возникают вопросы ", – говорит Леушкин.

По его словам, из-за блокирования импорта горючего с южного направления на рынке уже появились признаки ажиотажа. И если не будет нормальных разъяснений для бизнеса, в Украине может возникнуть дефицит горючего.

"Потребление высокое, потому что идет высокий сезон. Большой урожай прогнозируется. 75-80 млн тонн. Это все будут возить перерабатывать, движение очень большое спровоцировано аграриями. Да и трасса Киев-Чоп тоже перегружена. В принципе, грузооборот и потребление топлива в стране будет высоким. Еще недели две будет продолжаться, до первых осенних дождей, потом будет спад. Таким образом, пока мы находимся в высоком сезоне потребления, а с поставкой дела обстоят не очень хорошо. Мы идем к точке когда будут проблемы с топливом", - говорит Левкин.