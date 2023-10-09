Ціни на АЗС припинили зростати після падіння цін на нафту. Коли слід очікувати здешевшання пального в Україні

На минулому тижні(2-8 жовтня) нафта еталонної марки Brent стрімко здешевшала, втративши в вартості 5 доларів за барель та зупинившись на позначці 84,74 долара за барель. На фоні цього фактору слід очікувати кроки на зниження цін на бензин та дизпаливо на українських АЗС вже на цьому тижні(9-15 жовтня). Водночас експерти та учасники ринку вважають, що зниження цін на АЗС буде відстрочено головним чином через активізацію перевірок на кордоні на предмет походження палива.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що наприкінці минулого тижня гуртові ціни на дизпальне прискорили зменшення на тлі тривалого падіння зовнішнього ринку.

Станом на п'ятницю 6 жовтня, середня ціна дизпалива дрібним гуртом знизилася на 1,0% щодо п’ятниці 29 вересня, до 49,25 грн/л. Тим часом упродовж останніх чотирьох днів спотова ціна дизпалива в Європі щоденно зменшувалась, позначив падіння на 12,7-13,6% з кінця вересня, до 867-881 доларів/тонна за північно-західними напрямками відвантаження, та до 864-878 доларів/тонна – по Середземномор’ю.

Попри це, зменшення відпускної ціни ДП на внутрішньому ринку стримується фізичною відсутністю ресурсу, придбаного за низькими котируваннями в умовах обмеженої пропозиції на тлі зростання попиту в період сезонного споживання. Крім того, в останні дні темпи постачання пального автотранспортом із Болгарії та Молдови суттєво зменшились через прискіпливу роботу митного контролю. Надходження ДП з ризикових напрямків визначених СБУ, наразі піддаються додатковим перевіркам із затребуванням необхідної документації щодо маршруту постачання пального від виробника до кінцевого одержувача.

У п’ятницю 6 жовтня, мінімальні пропозиції ДП на Півдні опустилися нижче 45,00 грн/л з необхідністю очікування ресурсу від 4-5 днів.

"Обурені роботою митного контролю і відсутністю чіткого механізму при визначенні сумнівного товару, деякі з операторів вважають визначені строки очікування занизькими. Тим часом здебільшого ціни на ДП за наявністю ресурсу оголошували від 46,75-47,50 грн/л за прикордонними дунайськими базисами при середньому рівні по Одеському регіону 47,71 грн/л", - каже Сіренко.

За його словами, на в західних областях ресурс із постачанням транзитом через Польщу, пропонували на кордоні за ціною від 47,00-47,60 грн/л, до 48,00-49,00 грн/л за прикордонними пунктами відвантаження. Загалом, середня ціна ДП по Волинській області становить 48,56 грн/л і 48,81 грн/л по Львівському регіону.

Протягом минулого тижня відбулось також зниження середніх цін на бензини. Середня вартість А-92 на 6 жовтня знизилась на 0,52% (–0,24 грн/л) до п’ятниці 29 вересня, до 45,55 грн/л, а А-95 – на 0,98% (–0,47 грн/л), до 47,44 грн/л.

"Протягом 4 днів жовтня зросли темпи імпорту бензинів. Середньодобовий показник імпорту бензинів за цей період склав +10,3% щодо вересня. Частка постачання бензинів автонормами склала 27,4% від загального обсягу надходжень. Основна частина імпорту бензинів надійшла грецького (44,3%), литовського (28,3%), румунського (19,5%) та німецького (4,4%) виробництва", - зауважив Сіренко.

Чи будуть падати ціни на АЗС?

Сіренко каже, що на минулому тижні ціни на пальне на українських АЗС майже зупинили зростання. Після зростання 4 жовтня на 1 грн/л всіх видів пального в мережі "Приват" (Avias, ANP), незначні кроки зробили зростання зазнали ціни “БРСМ-Нафти”, U.GO, UPG, Chipo.

"Спостерігалось і поодиноке зниження вартостей – зокрема, на 0,20- 0,80 грн/л у Дніпропетровській області на АЗС "БРСМ-Нафта", що, однак, не вплинуло на загальну статистику по регіону. Стабільність спостерігається і серед локальних мереж – лише невелика частка операторів здійснила коригування, додавши до деяких видів пального +0,20-0,65 грн/л в залежності від місцевої кон'юнктури. Серед них TAT Oil, Stels", - говорить Сіренко.

Він зазначає, що станом на 6 жовтня середня вартість ДП в Україні становила 54,80 грн/л , бензину А-95 – 54,94 грн/л ($1377/т без податків). З огляду на падіння цін в оптовому сегменті експерт очікує як мінімум призупинення росту на АЗС, а як максимум – деякі мережі можуть вже цього тижня спробувати тестувати зниження цін.

Водночас засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що тренд здешевшання нафти на глобальних ринках ще не дійшов до паливного ринку України. Хоча пальне й здешевшало в Європі, українські мережі АЗС мають двотижневий запас пального який вони закуповували за високими цінами. З огляду на це Льоушкін очікує, що тренд здешевшання палива на АЗС буде повільним та може розтягнутися з жовтня по листопад при збереженні теперішньої ціни нафти.

"Зниження цін на АЗС очікується невеликими перебіжками по 50 коп./л. Загальне зниження ціни становитиме 4 грн/л, при цьому на 1 гривню пальне може здешевшати в цьому місяці, а ще на 3 вже в листопаді", - каже Льоушкін.

Бізнесмен також зазначає, що 15 жовтня почнуть діяти зміни до митного кодексу котрі вимагатимуть в імпортерів пального показати документи на весь ланцюжок поставок конкретної партії пального. Такі зміни були впроваджені законодавцями, щоб обмежити український ринок пального для російського ресурсу.

Разом з цим Льоушкін зазначає, що поки ні в бізнесу, ні в силовиків, які перевіряють паливо на кордоні досі нема вичерпної відповіді на питання які саме документи повинен надати імпортер за новими правилами.

"Напередодні дії нових норм на кордоні почали перевіряти так, що заблокували увесь ринок. Наразі заблоковані поставки з Румунії, Молдови та Болгарії. Ніхто не розуміє, що робити. Немає нормальних роз'яснень, надаються нормальні зрозумілі документи, але на кордоні однаково виникають питання", - говорить Льоушкін.

За його словами, через блокування імпорту пального з південного напрямку на ринку вже з'явилися ознаки ажіотажу. І якщо не буде нормальних роз'яснень для бізнесу в Україні може виникнути дефіцит пального.

"Споживання високе, тому що йде високий сезон. Великий урожай прогнозується. 75-80 млн тонн. Це все возитимуть переробляти, рух дуже великий спровокований аграріями. Та й траса Київ-Чоп теж перевантажена. У принципі, вантажообіг і споживання палива в країні буде високим. Ще тижнів зо два триватиме, до перших осінніх дощів, потім буде спад. Таким чином, поки ми знаходимося у високому сезоні споживання, а з постачанням справи йдуть не дуже добре. Ми ідемо до точки коли будуть проблеми з паливом", - говорить Льоушкін.