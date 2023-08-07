Цены на горючее продолжают расти. Рынок ожидает дальнейшего подорожания бензина и дизтоплива на АЗС

Розничные цены на топливо на прошлой неделе (31 июля – 1 августа) выросли на 1-2 гривны в зависимости от сети АЗС и региона. Удорожание обусловлено тем, что более дешевый ресурс, накопленный игроками рынка до повышения НДС с 7% до 20% постепенно замещается более дорогим горючим. На этой неделе (7-13 июня) цены на бензин и дизтопливо тоже будут вероятно расти

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на прошлой неделе цены на бензин и дизтопливо подняли все сети АЗС и на этой неделе топливо снова подорожает.

"Сейчас мы все находимся в одинаковой ситуации. У всех в резервуарах есть топливо, которое закупали по более дешевой цене, а сейчас в эти резервуары заливают более дорогое горючее. Соответственно средняя цена растет. Я предполагаю, что на этой неделе рост цен на АЗС тоже будет. -2 гривны за литр. Большие сети, такие как ОККО и WOG подорожают на гривну, а сеть "Авиас" может подорожать на 3 грн/л. Чем больше сеть, тем больше у нее запасы и тем плавнее будет рост цен", - говорит Левкин.

Он отмечает, что сейчас рост цен происходит и в опте. В то же время по словам бизнесмена, сейчас продолжается ситуация, когда розничные цены в отдельных сетях АЗС ниже оптовых.

"Ситуация с дорогой группой продлится еще две недели. Опт сейчас стоит на том уровне, на котором он и должен быть. Прямопропорционально цене на нефть и газойль. А почему тормозит розницу? Потому что есть старые дешевые закупленные ресурсы. Где-то на 2-3 гривны точно подорожает цена на дизель бензин, но это произойдет через несколько недель», – говорит Леушкин.

После этого, по словам бизнесмена, цены на топливо будут колебаться вместе с ценами на нефть.

Левшкин говорит, что потребление топлива в стране высоко как со стороны аграриев и автоперевозчиков, так и со стороны обычных водителей. Высокий сезон потребления продлится до осенних дождей в сентябре или в октябре, когда земля размокнет и станет малопригодной для проезда техники.

Оптовые цены на горючее идут вверх после подорожания топлива в Европе

По словам аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко, первая неделя августа завершилась ростом оптовых цен на горючее. Главным фактором, обусловившим увеличение оптовых цен, стало повышение внешнего рынка горючего в Европе в течение второй половины июля. Дополнительными факторами были рост опасности поставки горючего через акваторию Черного моря, что сказалось на увеличении цены фрахта и страховой нагрузки в условиях существующих рисков повторных обстрелов и атак южной портовой инфраструктуры. В то же время, сдерживающим фактором является отсутствие активной реализации горючего при имеющихся остатках ресурса июня-июля.

Средняя цена дизтоплива 4 августа повысилась на 5% по сравнению с 28 июля: с 43,52 грн/л до 45,70 грн/л. С конца прошлого месяца спотовая цена ГП выросла на 1,9-2,7%, за июль повышение котировок составляет 22,3-24,1% или 162-172 долларов за тонну.

На внутреннем рынке минимальные предложения горючего бензовозными нормами начинались от 43,70-44,00 грн/л и находились в относительном паритете на Западе, Юге и юго-западном направлении.

В Одесском регионе цены объявляли преимущественно выше 44,00 грн/л с повышением до 45,00 грн/л при среднем показателе в области – 44,60 грн/л.

На Западе предложения ГП начинались с 44,00-44,50 грн/л и достигали выше 45,00 грн/л. Учитывая существенное увеличение отпускных цен на следующую неделю Orlen Lietuva, импортеры готовят к значительному повышению стоимости ресурса.

Количество объявленных оптовых предложений бензинов вернулось к уровню начала недели, что, в частности, повлияло на уменьшение средних цен по отношению ко второму августу.

Средняя цена бензина А-92 снизилась на 1,68% (–0,75 грн/л), до 43,82 грн/л, бензина марки А-95 – на 1,18% (–0,56 грн/л), до 46,79 грн/л. Самые низкие цены на А-95 объявляли на Юге, от 40,00 грн/л. На западной границе наименьшие цены установлены в Закарпатье – от 42,00 грн/л. В столичном регионе минимум начинался с 45,00 грн/л.

Вслед за бензином и дизтопливом дорожает и автогаз

Сиренко отмечает, что оптовые продавцы автогаза увеличивают цены в ожидании роста импортного ресурса и после результатов аукциона по продаже газа украинскому производству от 2 августа, где цена выросла на 5%.

За неделю средняя цена LPG в группе на внутреннем рынке на условиях самовывоза увеличилась на 986 грн/т до 35665 грн/тонна.

Диапазон цен предложений трейдеров импортным газом в Волынской, Львовской и Закарпатской областях повысился на 500 грн/тонна до 33 000-34 500 грн/тонна. Средняя стоимость в этих трех областях выросла на 650 грн/тонна до 33 750 грн/тонна. Вместе с соседними регионами средняя стоимость в западных областях сложилась на уровне 33 967 грн/т.

"После новостей о росте в августе ценового индикатива пропан-бутановой смеси алжирской нефтегазовой компании Sonatrach на 100 долларов/тонна, на Юге по дунайским базисам цены предложений выросли на 1000-1200 грн/тонна, до 34000 грн/тонна. на 1000 грн/тонна дороже - по 36000 грн/тонна, от цены прошлой недели. По словам импортеров, крупнейшие румынские поставщики также повысили цены на газ", - рассказал Сиренко.

В то же время он отмечает, что средняя цена в Киевской и Житомирской области выросла на 775 грн/т до 36182 грн/тонна. Цены предложений газа на ГНС Киевской области колебались в пределах 35000-37000 грн/тонна. Газ в восточных и центральных областях предлагают в пределах от 36 700-37000 грн/тонна в Полтавской области, до 37200-38000 грн/тонна в Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях. Средняя цена проданных в течение 1-2 августа 6 тыс. т газа украинского производства на этой неделе сложилась на уровне 35068 грн/тонна , что на 612 грн/тонна больше цены реализуемого газа за предыдущую неделю.

"Средняя цена автопоставок на границе Украины в начале месяца находилась на уровне от 31400 грн/тонна. По словам импортеров в дальнейшем этот показатель будет расти, поскольку определенные компании еще выбирают газ законтрактованный в прошлом месяце", - говорит эксперт.

Цены на АЗС продолжают расти

По словам Сиренко, цены на бензины и дизтопливо стремительно растут с начала августа. За неполную неделю в среднем операторы прибавили 2 грн/л.

"Из интересных наблюдений, мейджоры (крупнейшие игроки на рынке, - Delo.ua) продают бензин А-95 и ДП в одну цену. Хотя региональные игроки еще с июля выдерживают разницу в 1,0-2,0 грн/л, что больше логично учитывая разницу котировок и акциза", - говорит эксперт.

Он отмечает, что вслед за ростом оптовых цен дорожает автогаз на АЗС. К примеру, за несколько дней в большинстве регионов выросла цена LPG на АЗС Motto. Средний показатель стоимости в сети увеличился на 67 коп./л до 23,59 грн/л.

В Одесской области операторы ЕГАЗ и GasPoint повысили цену на 50 коп./л до 23,49 грн/л и 22,99 грн/л соответственно. Ровенский оператор ОЛАС за несколько дней увеличил цену на 40 коп./л до 22,90 грн/л. В Винницкой области возросла цена в сети местного оператора "Смысл" - на 1,2 грн/л, до 23,76 грн/л.

Также отмечались локальные изменения стоимости крупных и региональных операторов. Так, на 4 августа средняя цена газа на АЗС увеличилась до 23,41 грн/л, что на 8 коп./л больше показателя неделю назад. В то же время, учитывая постоянный рост цен на бензины в течение недели, соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 уменьшилось до 47,8% против 48,5% по состоянию на 28 августа.