Ціни на пальне продовжують зростати. Ринок очікує подальшого здорожчання бензина та дизпалива на АЗС

Роздрібні ціни на пальне на минулому тижні(31 липня - 1 серпня) зросли на 1-2 гривні залежно від мережі АЗС та регіону. Здорожчання зумовлене тим, що дешевший ресурс, котрий накопичили гравці ринку до підвищення ПДВ з 7% до 20% поступово заміщується дорожчим пальним. На цьому тижні(7-13 червня) ціни на бензин та дизпаливо теж ймовірно зростатимуть

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що минулого тижня ціни на бензин і дизпаливо підняли всі мережі АЗС і на цьому тижні паливо знову здорожчає.

"Зараз ми всі знаходимося в однаковій ситуації. У всіх в резервуарах є паливо, яке закуповували за дешевшою ціною, а зараз в ці резервуари заливають дорожче пальне. Відповідно середня ціна росте. Я припускаю, що на цьому тижні зростання цін на АЗС теж буде 1-2 гривні за літр. Великі мережі, такі як ОККО та WOG здорожчають на гривню, а мережа "Авіас" може здорожчати на 3 грн/л. Чим більша мережа, тим більші в неї запаси й тим плавнішим буде зростання цін", - каже Льоушкін.

Він зазначає, що зараз зростання цін відбувається і в опті. Водночас за словами бізнесмена, зараз продовжується ситуація, коли роздрібні ціни в окремих мереж АЗС є нижчими ніж оптові.

"Ситуація з дорогим гуртом триватиме ще два тижні. Опт зараз стоїть на тому рівні, на якому він і повинен бути. Прямопропорційно ціні на нафту та газойль. А чому гальмує роздріб? Бо ще є старі дешеві закуплені ресурси. Десь на 2-3 гривні точно подорожчає ціна на дизель бензин, але це станеться за кілька тижнів", - говорить Льоушкін.

Після цього за словами бізнесмена, ціни на пальне коливатимуться разом з цінами на нафту.

Льоушкін говорить, що наразі споживання палива в країні високе як з боку аграріїв та автоперевізників, так і з боку звичайних водіїв. Високий сезон споживання продовжиться до осінніх дощів у вересні чи у жовтні, коли земля розмокне та стане малопридатною для проїзду техніки.

Гуртові ціни на пальне йдуть догори після здорожчання пального в Європі

За словами аналітика профільного видання "НафтоРинок" Олександра Сіренка перший тиждень серпня завершився зростанням оптових цін на пальне. Головним фактором, що зумовив збільшення гуртових цін стало підвищення зовнішнього ринку пального в Європі протягом другої половини липня. Додатковими чинниками були зростання небезпеки постачання пального через акваторію Чорного моря, що позначилось на збільшенні ціни фрахту та страхового навантаження в умовах існуючих ризиків повторних обстрілів і атак південної портової інфраструктури. Водночас стримуючим фактором є відсутність активної реалізації пального при наявних залишках ресурсу червня-липня.

Середня ціна дизпалива 4 серпня підвищилась на 5% порівняно з 28 липня: з 43,52 грн/л, до 45,70 грн/л. З кінця минулого місяця спотова ціна ДП зросла на 1,9-2,7%, за липень підвищення котирувань становить 22,3-24,1% або 162-172 доларів за тонну.

На внутрішньому ринку мінімальні пропозиції пального бензовозними нормами розпочинались від 43,70-44,00 грн/л і знаходилися у відносному паритеті на Заході, Півдні та південно-західному напрямку.

В Одеському регіоні ціни оголошували переважно вище 44,00 грн/л, з підвищенням до 45,00 грн/л при середньому показнику в області – 44,60 грн/л.

На Заході пропозиції ДП починались від 44,00-44,50 грн/л й сягали вище 45,00 грн/л. З огляду на суттєве збільшення відпускних цін Orlen Lietuva на наступний тиждень, імпортери готують до значного підвищення вартості ресурсу.

Кількість оголошених оптових пропозицій бензинів повернулась до рівня початку тижня, що зокрема, вплинуло на зменшення середніх цін по відношенню до другого серпня.

Середня ціна бензину А-92 знизилась на 1,68% (–0,75 грн/л), до 43,82 грн/л, бензину марки А-95 – на 1,18% (–0,56 грн/л), до 46,79 грн/л. Найнижчі ціни на А-95 оголошували на Півдні, від 40,00 грн/л. На західному кордоні найменші ціни встановлені на Закарпатті – від 42,00 грн/л. У столичному регіоні мінімум починався від 45,00 грн/л.

Вслід за бензином та дизпаливом дорожчає й автогаз

Сіренко зазначає, що оптові продавці автогазу збільшують ціни в очікуванні росту імпортного ресурсу та після результатів аукціону з продажу газу українського виробництва від 2 серпня, де ціна зросла на 5%.

Загалом за тиждень середня ціна LPG в гурті на внутрішньому ринку на умовах самовивозу збільшилася на 986 грн/т до 35665 грн/тонна.

Діапазон цін пропозицій трейдерів імпортним газом у Волинській, Львівській та Закарпатській областях підвищився на 500 грн/тонна до 33 000-34 500 грн/тонна. Середня вартість в цих трьох областях зросла на 650 грн/тонна до 33750 грн/тонна. Разом з сусідніми регіонами середня вартість в західних областях склалася на рівні 33967 грн/т.

"Після новин про зростання в серпні цінового індикатива пропан-бутанової суміші алжирської нафтогазової компанії Sonatrach на 100 доларів/тонна, на Півдні за дунайськими базисами ціни пропозицій зросли на 1000-1200 грн/тонна, до 34000 грн/тонна. В Одесі газ пропонують також на 1000 грн/тонна дорожче – по 36000 грн/тонна, від ціни минулого тижня. За словами імпортерів, найбільші румунські постачальники також підвищили ціни газу", - розповів Сіренко.

Водночас він зазначає, що середня ціна у Київській та Житомирській області зросла на 775 грн/т, до 36182 грн/тонна. Ціни пропозицій газу на ГНС Київської області коливалися в межах 35000-37000 грн/тонна. Газ у східних та центральних областях пропонують в межах від 36 700-37000 грн/тонна на Полтавщині, до 37200-38000 грн/тонна у Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. Середня ціна проданих протягом 1-2 серпня 6 тис. т газу українського виробництва цього тижня склалася на рівні 35068 грн/тонна, що на 612 грн/тонна більше ціни реалізованого газу за попередній тиждень.

"Середня ціна автопоставок на кордоні України на початку місяця знаходилася на рівні від 31400 грн/тонна. За словами імпортерів надалі цей показник зростатиме оскільки певні компанії ще вибирають газ законтрактований минулого місяця", - каже експерт.

Ціни на АЗС продовжують зростати

За словами Сіренка, ціни на бензини та дизпальне стрімко ростуть з початку серпня. За неповний тиждень в середньому оператори додали 2 грн/л.

"З цікавих спостережень, мейджори(найбільші гравці на ринку, - Delo.ua) продають бензин А-95 та ДП в одну ціну. Хоча регіональні гравці ще з липня витримують різницю в 1,0-2,0 грн/л, що більш логічно з огляду на різницю котирувань та акцизу", - говорить експерт.

Він зазначає, що вслід за зростанням гуртових цін дорожчає автогаз на АЗС. Наприклад, за декілька днів у більшості регіонів зросла ціна LPG на АЗС Motto. Середній показник вартості в мережі збільшився на 67 коп./л, до 23,59 грн/л.

В Одеській області оператори ЄГАЗ та GasPoint підвищили ціну на 50 коп./л до 23,49 грн/л та 22,99 грн/л, відповідно. Рівненський оператор ОЛАС за декілька днів збільшив ціну на 40 коп./л, до 22,90 грн/л. На Вінниччині зросла ціна в мережі місцевого оператора "Сенс" – на 1,2 грн/л, до 23,76 грн/л.

Також спостерігалися локальні зміни вартості крупних та регіональних операторів. Так, станом на 4 серпня середня ціна газу на АЗС збільшилася до 23,41 грн/л, що на 8 коп./л більше показника тиждень тому. Водночас з огляду на постійне зростання цін на бензини протягом тижня, співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 зменшилося до 47,8%, проти 48,5% станом на 28 серпня.