Цены на горючее стабилизируются. Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС

Цены на нефть сейчас стабилизировались, а спрос на топливо в Украине начал снижаться, хотя и остается достаточно высоким из-за жатвы. Эксперты и участники рынка полагают, что указанные факторы могут стабилизировать цены на топливо.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что сейчас цены на нефть эталонной марки Brent стабилизировались на уровне 84 доллара за баррель с небольшими скачками к увеличению или уменьшению цен.

"В целом нефть может немного подрасти в цене, но вряд ли при текущих обстоятельствах она вырастет до 90 долларов за баррель. Спрос в Китае не восстановился из-за экономических проблем в этой стране. Разве что страны ОПЕК примут еще одно решение о сокращении добычи нефти", - говорит Леушкин.

Он отмечает, что на фоне глобальных факторов поставок топлива в Украину остается стабильным и ритмичным. Хотя на юге страны есть определенные проблемы, связанные с большой загруженностью пограничных переходов.

"Дороги и пограничные переходы на Юге сейчас перегружены, Дунай тоже. Аграрии сейчас активно вывозят зерно и на пограничных переходах бензовозы и зерновозы нередко стоят в очереди. На западных пограничных переходах это тоже чувствуется, но переходы работают нормально", – говорит Леушкин.

Бизнесмен говорит, что жатва зерновых в Украине почти завершилась, а на юге аграрии только начинают косить подсолнечник. Поэтому рынок горючего сейчас находится в межсезонье высокого сезона потребления топлива, когда спрос на топливо несколько снизился.

"Мы сейчас выходим на плато цен, когда цены на горючее стабилизируются. Возможно будет повышение цены еще на 1 гривну, из-за инерции от предыдущего роста цен на нефть. Большие игроки рынка могут еще добавить гривну в цене и затем за ними последуют региональные сети АЗС. Вообще, эта последняя гривна будет самой тяжелой для игроков рынка, никто не захочет делать этот шаг, чтобы не стать самым дорогим на рынке", - отмечает Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что под итогом прошлой недели (14-20 августа) можно считать двухшажное поднятие цен "Приватом" (около 900 АЗС ANP, Avias и другие) на 1 грн/л.

"Бензин А-95 и ГП в сети сейчас стоит 52,0 грн/л, однако через приложение, популярность которого набирает обороты, можно прямо на АЗС получить мгновенную скидку в 4,0 грн/л, что делает оператора лидером в сегменте лоукоста. Реакция региональных игроков была соответствующей: +1,0-2,0 грн/л в неделю.

Он отмечает, что в конце прошлой недели оптовые цены на дизтопливо вернулись к росту. По состоянию на 18 августа средняя цена ГП автомобильным транспортом увеличилась с 46,44 грн/л (1071 долларов/тонна без налогов) на 0,1% (+0,03 грн/л), до 46,47 грн/л (1072 долларов/т /тонна без налогов). Однако с начала недели цена на топливо уменьшилась в среднем на 1% (-0,47 грн/л), с пятницы 11 августа снижение составляет 0,9% (-0,41 грн/л).

Оптовые цены на сжиженный газ за неделю выросли на 1 115 грн/т до 36 919 грн/т на условиях самовывоза (727 долларов/тонна без налогов). Диапазон цен предложений трейдеров импортным газом в Волынской, Львовской и Закарпатской областях повысился до 34 500 – 36 000 грн/т (673-707 долларов/тонна без налогов) против 33 500 – 35 200 грн/т неделю назад. Также на 20-50 коп./л выросли цены и на АЗС.