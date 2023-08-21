Ціни на пальне стабілізуються. Скільки коштуватиме бензин та дизпаливо на АЗС

Ціни на нафту наразі стабілізувались, а попит на пальне в Україні почав знижуватися, хоча й залишається доволі високим через жнива. Експерти та учасники ринку вважають, що вказані фактори можуть стабілізувати ціни на пальне.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що наразі ціни на нафту еталонної марки Brent стабілізувались на рівні 84 долари за барель з невеликими стрибками до збільшення чи зменшення цін.

"Загалом нафта може трохи підрости в ціні, але навряд чи за поточних обставин вона виросте до 90 доларів за барель. Попит в Китаї не відновився через економічні проблеми у цій країні. Хіба що країни ОПЕК приймуть ще одне рішення про скорочення видобутку нафти", - каже Льоушкін.

Він зазначає, що на фоні глобальних чинників постачання палива в Україну залишається стабільним та ритмічним. Хоча на півдні країни є певні проблеми пов'язані з великою завантаженістю прикордонних переходів.

"Дороги та прикордонні переходи на Півдні зараз перевантажені, Дунай теж. Аграрії зараз активно вивозять зерно і на прикордонних переходах бензовози та зерновози нерідко стоять у черзі. На західних прикордонних переходах це теж відчувається, але переходи працюють нормально", - каже Льоушкін.

Бізнесмен каже, що жнива зернових в Україні майже завершилися, а на півдні аграрії лише починають косити соняшник. Тому ринок пального зараз знаходиться в міжсезонні високого сезону споживання палива, коли попит на пальне дещо знизився.

"Ми зараз виходимо на плато цін, коли ціни на пальне стабілізуються. Можливо буде підвищення ціни ще на 1 гривню, через інерцію від попереднього зростання цін на нафту. Великі гравці ринку можуть ще додати гривню в ціні й потім за ними підуть регіональні мережі АЗС. Взагалі оця остання гривня буде найважчою для гравців ринку, ніхто не захоче робити цей крок, щоб не стати найдорожчим на ринку", - зазначає Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що підсомком минулого тижня(14-20 серпня) можна вважати двокрокове підняття цін “Приватом” (близько 900 АЗС ANP, Avias та інші) на 1 грн/л.

"Бензин А-95 та ДП в мережі нині коштує 52,0 грн/л, проте через додаток, популярність якого набирає оберти, можна прямо на АЗС отримати миттєву знижку в 4,0 грн/л, що робить оператора лідером в лоукост сегменті. Реакція регіональних гравців була відповідною: +1,0-2,0 грн/л за тиждень. Йомівірно рух регіонами продовжиться в третій декаді серпня", - каже Сіренко.

Він зазначає, що наприкінці минулого тижня гуртові ціни на дизпальне повернулися до зростання. Станом на 18 серпня середня ціна ДП автомобільним транспортом збільшилась з 46,44 грн/л (1071 доларів/тона без податків) на 0,1% (+0,03 грн/л), до 46,47 грн/л (1072 доларів/тона без податків). Проте, від початку тижня ціна на пальне зменшились у середньому на 1% (-0,47 грн/л), з п’ятниці 11 серпня зниження становить 0,9% (-0,41 грн/л).

Гуртові ціни на скрапленого газу за тиждень зросли на 1 115 грн/т до 36 919 грн/т на умовах самовивозу (727 доларів/тона без податків). Діапазон цін пропозицій трейдерів імпортним газом у Волинській, Львівській та Закарпатській областях підвищився до 34 500 – 36 000 грн/т (673-707 доларів/тона без податків), проти 33 500 – 35 200 грн/т тиждень тому. Також на 20-50 коп./л зросли ціни й на АЗС.