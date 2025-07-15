Экватор лета для рынка электроэнергии: трансграничная торговля и сравнение украинских и европейских цен

Украина увеличила импорт электроэнергии в течение второй недели июля – с 30,4 тыс. МВт-ч на 30 июня – 6 июля до более 65 тыс. МВт-ч на 7-13 июля.

Пик импорта происходит в вечерние часы, которые обычно самые дорогие – у европейских соседей на этот период цены в июле достигали 280 евро/МВт-час. А в начале месяца на "вечерний пик" показатель мог превышать и 500 евро/МВт-час.

Среди причин роста импорта — повышение потребления в энергосистеме из-за жаркой погоды, что приводит к использованию кондиционеров. В течение второй недели июля в системном операторе "Укрэнерго" призвали к экономному потреблению электроэнергии в течение пиковых часов вечером, а в некоторые дни необходимо было даже снизить потребление днем из-за облачной погоды в регионах, что обусловило более низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Высокие показатели импорта можно ожидать и в следующем месяце, как правило, самое высокое летнее электропотребление в Украине наблюдается в августе, ориентировочно +2-3% к июлю.

Экспорт электроэнергии также продолжается – исключительно в часы, когда это позволяет ситуация в энергосистеме и наблюдается профицит.

Цены в Украине и Европе

Цены на спотовом рынке в Украине и у стран-соседей постепенно синхронизируются с ростом трансграничной торговли, а утверждение о "самой дорогой электроэнергии в Европе" является мифом.

Цена базовой нагрузки на рынке "на сутки вперед" в Украине и соседних странах, с начала 2025 года, евро/МВт-час

Источник: мониторинг ExPro на основе данных Оператора рынка, Okte, HUPX, NordPool

По сравнению с европейскими рынками в Украине наблюдаются меньшие колебания по ряду причин. Во-первых, на украинском рынке и дальше действуют прайс-кепы, которые сдерживают цены в пиковые часы. Во-вторых, пока у нас не могут устанавливаться отрицательные цены в часы профицита на спотовых рынках, в периоды solar peak, как сейчас активно наблюдается в Европе. В то же время существует риск обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России, что может привести к дефициту.

Одним из существенных препятствий для украинского рынка электроэнергии остается отсутствие долгосрочных контрактов, позволяющих стабилизировать цены для потребителя. Большинство контрактов для крупных конечных потребителей и дальше привязаны к краткосрочному рынку, такого подхода на еврорынках почти не встретишь, поскольку это создает риски для промышленности и других конечных потребителей.

В целом Украина сейчас на пути к полноценной синхронизации с энергетическим рынком ЕС. Конечный срок полной интеграции электроэнергетических систем Украины и ЕС запланирован на 2027 год. Уже в июле ожидается голосование в Верховной Раде в первом чтении за законопроект, который напрямую касается интеграции рынков.

"Мы очень довольны текущими шагами, сделанными в Украине как Министерством энергетики, так и Верховной Радой. Мы очень внимательно следим за этим, но глава об энергетике, вместе с несколькими другими главами, над которыми мы работаем в направлении расширения, безусловно, является одной из самых продвинутых, а также важной для инвестиций и будущего". энергетики Еврокомиссии Мехтильд Версдорфер, во время URC 2025 года в Риме.

Дополнительное бремя для рынка

Дополнительной нагрузкой на рынок остается и механизм ПСО для обеспечения населения дешевой электроэнергией. По обнародованным "Гарантированным покупателем" данным, субсидированный тариф стоил рынку 518 млрд грн с начала 2022 года. Эти расходы возложены на государственных производителей электроэнергии - "Энергоатом" и Укргидроэнерго. Тариф на электроэнергию для населения в Украине остается одним из самых низких в Европе, говорит HEPI Index за июнь. Средний тариф для домохозяйств в Украине составляет 9,36 евроцента/кВт-ч против среднего уровня по Европе в 23,55 евроцента/кВт-ч. Население также продолжает оставаться крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине, что еще дополнительно искажает рынок. Дополнительные дотации со стороны энергетических компаний для промышленности могут увеличить перекос в энергетическом секторе и в целом будет шагом назад на пути к энергетической интеграции с ЕС.