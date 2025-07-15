Екватор літа для ринку електроенергії: транскордонна торгівля та порівняння українських та європейських цін

Україна збільшила імпорт електроенергії протягом другого тижня липня – з 30,4 тис. МВт-год на 30 червня - 6 липня до понад 65 тис. МВт-год на 7-13 липня.

Пік імпорту відбувається у вечірні години, які є зазвичай найдорожчими – у європейських сусідів на цей період ціни у липні сягали 280 євро/МВт-год. А на початку місяця на "вечірній пік" показник міг перевищувати й 500 євро/МВт-год.

Серед причин зростання імпорту — підвищення споживання в енергосистемі через спекотну погоду, що зумовлює використання кондиціонерів. Протягом другого тижня липня в системному операторі "Укренерго" закликали до ощадливого споживання електроенергії протягом пікових годин ввечері, а у деякі дні необхідно було навіть знизити споживання вдень, через хмарну погоду у регіонах, що зумовила нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Високі показники імпорту можна очікувати й наступного місяця — зазвичай, найвище літнє електроспоживання в Україні спостерігається у серпні, орієнтовно +2-3% до липня.

Експорт електроенергії також і надалі продовжується – виключно у години, коли це дозволяє ситуація в енергосистемі та спостерігається профіцит. Загалом, за 1-14 липня було експортовано вже понад 150 тис. МВт-год. На початку місяця щодоби поставки були більше за 14 тис. МВт-год, а вже до середини – скоротились до 4-7 тис. МВт-год за добу.

Ціни в Україні та Європі

Ціни на спотовому ринку в Україні та у країн-сусідів поступово синхронізуються зі зростанням транскордонної торгівлі, а твердження про "найдорожчу електроенергію в Європі" є міфом.

Ціна базового навантаження на ринку "на добу наперед" в Україні та сусідніх країнах, з початку 2025 року, євро/МВт-год

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних Оператора ринку, Okte, HUPX, NordPool

У порівнянні з європейськими ринками, в Україні спостерігаються менші коливання з ряду причин. По-перше, на українському ринку і надалі діють прайс-кепи, які стримують ціни у пікові години. По-друге, поки у нас не можуть встановлюватись відʼємні ціни у години профіциту на спотових ринках, у періоди solar peak, як це зараз активно спостерігається в Європі. Водночас, і надалі існує ризик обстрілів енергетичної інфраструктури з боку рф, що може призвести до дефіциту.

Однією із суттєвих перешкод для українського ринку електроенергії залишається відсутність довгострокових контрактів, які б дозволили стабілізувати ціни для споживача. Більшість контрактів для великих кінцевих споживачів і надалі прив’язані до короткострокового ринку, такого підходу на євроринках майже не зустрінеш, оскільки це створює ризики для промисловості та інших кінцевих споживачів.

В цілому, Україна зараз на шляху до повноцінної синхронізації з енергетичним ринком ЄС. Кінцевий термін повної інтеграції електроенергетичних систем України та ЄС заплановано на 2027 рік. Вже у липні очікується голосування у Верховній Раді у першому читанні за законопроєкт, що безпосередньо стосується інтеграції ринків.

"Ми дуже задоволені поточними кроками, зробленими в Україні як Міністерством енергетики, так і Верховною Радою. Ми дуже уважно стежимо за цим, але глава про енергетику, разом з кількома іншими главами, над якими ми працюємо в напрямку розширення, безумовно, є однією з найпросунутіших, а також важливою для інвестицій та майбутньої інтеграції", — сказала заступниця керівника Генерального директорату з енергетики Єврокомісії Мехтільд Версдорфер, під час URC 2025 в Римі.

Додатковий тягар для ринку

Додатковим навантаження на ринок залишається і механізм ПСО для забезпечення населення дешевою електроенергією. За оприлюдненими "Гарантованим покупцем" даними, субсидований тариф коштував ринку 518 млрд грн з початку 2022 року. Ці витрати покладено на державних виробників електроенергії — "Енергоатом" та Укргідроенерго. Тариф на електроенергію для населення в Україні залишається одним із найнижчих у Європі, свідчить HEPI Index за червень. Середній тариф для домогосподарств в Україні становить 9,36 євроцента/кВт-год проти середнього рівня по Європі в 23,55 євроцента/кВт-год. Населення також і надалі залишається найбільшим споживачем електроенергії в Україні, що ще додатково викривляє ринок. Додаткові дотації з боку енергетичних компаній для промисловості можуть ще збільшити перекіс в енергетичному секторі та в цілому буде кроком назад на шляху до енергетичної інтеграції з ЄС.