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Энергетика
Дата публикации

Энергоатом: информация о захвате оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре - фейк

Информация о захвате оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре - фейк
Информация о захвате оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре - фейк

В государственной компании "Энергоатом" опровергли информацию Минобороны РФ о захвате оккупантами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

О захвате ЗАЭС заявили сегодня утром в Минобороны РФ. Сообщалось, что российские оккупационные войска якобы полностью охраняют и контролируют территорию вокруг станции, а также захватили город.

"Станция находится под полным контролем Украины и стабильно работает, обеспечивая страну электроэнергией", - сообщает "Энергоатом".

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в видеообращении в Facebook заявил, что ночь в городе прошла "относительно спокойно".

"Случаи мародерства и нарушений общественного порядка и мародерства не зафиксированы", — сказал он.

По словам Орлова, больницы и все коммунальные предприятия работают в штатном режиме.

"По атомной и тепловой станциях также без замечаний", — добавил мэр.

Автор:
Светлана Манько