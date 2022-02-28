Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Енергоатом: інформація про захоплення окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі – фейк

Інформація про захоплення окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі – фейк
інформація про захоплення окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі – фейк

У державній компанії "Енергоатом" спростували інформацію Міноборони РФ про захоплення окупантами Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Про захоплення ЗАЕС заявили сьогодні вранці у Міноборони РФ. Повідомлялося, що російські окупаційні війська нібито повністю охороняють та контролюють територію навколо станції, а також захопили місто.

"Станція знаходиться під повним контролем України та стабільно працює, забезпечуючи країну електроенергією", — повідомляє "Енергоатом".

Мер Енергодару Дмитро Орлов у відеозверненні у Facebook заявив, що ніч у місті пройшла "відносно спокійно".

" Випадки мародерства та порушень громадського порядку не зафіксовані", — сказав він.

За словами Орлова, лікарні та всі комунальні підприємства працюють у штатному режимі.

"По атомній та тепловій станціях також без зауважень", — додав мер.

Автор:
Світлана Манько