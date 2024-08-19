Еврокомиссар по энергетике ЕС предлагает помочь Украине с электроэнергией зимой: какой план действий

Европейский Союз должен приготовиться к активной поддержке Украины в условиях энергетического кризиса, что может обостриться зимой из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом в своей колонке для британской газеты Financial Times написала Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Она подчеркнула, что эта зима может стать для Украины одной из самых сложных в истории и призвала к немедленным действиям со стороны международного сообщества.

После российского вторжения в 2022 году Украина потеряла около 9 ГВт электрогенерации, что составляет половину необходимого зимнего потребления страны. Это вынудило правительство Украины вводить масштабные отключения электроэнергии, что значительно усложнило жизнь граждан, особенно в холодный период.

ЕС уже оказал существенную помощь Украине, мобилизовав 500 миллионов евро для поддержки энергетического сектора, а также предоставив более 8000 генераторов и 3300 трансформаторов через механизм гражданской защиты ЕС. Однако, по словам Симсона, этого недостаточно, и необходимо усилить усилия, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Симсон призвала к действиям в шести ключевых направлениях:

Ремонт поврежденных энергетических объектов – восстановление объектов генерации и теплоснабжения. Массовые поставки малых генераторов – для быстрого восстановления электроснабжения. Установка солнечных панелей – развертывание децентрализованных систем на крышах для обеспечения энергией критических объектов. Увеличение экспорта электроэнергии из Европы – постепенное наращивание поставок электроэнергии в Украину. Расширение пропускной способности на границах – обеспечение большего количества электроэнергии, поступающей в Украину. Усиление защиты энергетической инфраструктуры – улучшение пассивной защиты и систем ПВО вокруг критических объектов.

Еврокомиссар также призвала правительства, компании и граждан присоединиться к поддержке Украины, отмечая, что помощь может включать как финансовые взносы, так и техническую поддержку. Особое внимание уделено Фонду энергетической поддержки Украины, который является одним из самых быстрых способов закупки необходимого оборудования.

Симсон подчеркнула, что Украина не должна остаться в одиночестве перед вызовами, ожидающими ее этой зимой, и призвала к беспрецедентным усилиям солидарности и щедрости со стороны международного сообщества.

Украина получила более 5,8 тысяч солнечных панелей для больниц

В рамках совместного проекта Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии "Луч надежды" Украины поступило 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт.

Энергетическое оборудование поступит в учреждения здравоохранения в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года солнечные электростанции (СЭС) будут установлены на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн. грн., а за 30 лет – около 1,5 млрд. грн.

Отметим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.