Єврокомісарка з енергетики пропонує допомогти Україні з електроенергією взимку: який план дій

Європейський Союз повинен приготуватися до активної підтримки України в умовах енергетичної кризи, що може загостритися взимку через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це у своїй колонці для британської газети Financial Times написала Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Вона підкреслила, що ця зима може стати для України однією з найскладніших в історії, і закликала до негайних дій з боку міжнародного співтовариства.

Після російського вторгнення в 2022 році Україна втратила близько 9 ГВт електрогенерації, що складає половину від необхідного зимового споживання країни. Це змусило уряд України вводити масштабні відключення електроенергії, що значно ускладнило життя громадян, особливо в холодний період.

ЄС вже надав суттєву допомогу Україні, мобілізувавши 500 мільйонів євро для підтримки енергетичного сектору, а також надавши понад 8000 генераторів і 3300 трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС. Проте, за словами Сімсон, цього недостатньо, і необхідно посилити зусилля, щоб уникнути гуманітарної катастрофи.

Сімсон закликала до дій у шести ключових напрямках:

Ремонт пошкоджених енергетичних об'єктів – відновлення об’єктів генерації та теплопостачання. Масове постачання малих генераторів – для швидкого відновлення електропостачання. Встановлення сонячних панелей – розгортання децентралізованих систем на дахах для забезпечення енергією критичних об'єктів. Збільшення експорту електроенергії з Європи – поступове нарощування поставок електроенергії в Україну. Розширення пропускної спроможності на кордонах – забезпечення більшої кількості електроенергії, що надходить до України. Посилення захисту енергетичної інфраструктури – покращення пасивного захисту та систем ППО навколо критичних об'єктів.

Єврокомісарка також закликала уряди, компанії та громадян долучитися до підтримки України, наголошуючи, що допомога може включати як фінансові внески, так і технічну підтримку. Особлива увага звернена на Фонд енергетичної підтримки України, який є одним з найшвидших способів закупівлі необхідного обладнання.

Сімсон підкреслила, що Україна не повинна залишитися на самоті перед викликами, які очікують її цієї зими, і закликала до безпрецедентних зусиль солідарності та щедрості з боку міжнародної спільноти.

Україна отримала понад 5,8 тисячі сонячних панелей для лікарень

У межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшли 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт.

Енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року сонячні електростанції (СЕС) встановлять на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.

Зауважимо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.