Горючее на АЗС подешевело: как изменились цены за неделю

Розничные цены на топливо в Украине в течение 21-28 апреля снизились. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Прежде всего подешевело дизтопливо, которое в среднем сбросило в цене 15 коп. за литр – до 45,88 грн/литр. В то же время средняя цена бензинов снизилась на 2 коп. (А-95) и 8 коп. (А-95+) – до 46,55 грн/л и 48,65 грн/л соответственно.

Наибольшее падение цены на дизтопливо – на 2 грн/л – произошло в сети Prime, где оно стоит 41,50 грн/л. Также там подешевел бензин А-95 на 0,9 грн/л – до 43,90 грн/л.

Меньше всего – 4 коп./л – дизель потерял в сети АМІС, где он стоит 46,97 грн/л. Остальные сети снизили цены на ДТ от 38 коп. до 1,80 грн за литр: по состоянию на 28 апреля оно продается за 41,50–47,99 грн/л.

Что касается бензинов, то А-95 просел от 10 коп. ("Укр-Петроль") до 1 гривны ("Авантаж 7") и торгуется на заправках за 41,90-48,99 грн/л. В то время как А-95+ потерял на литре 50-80 коп., но цена на него снизилась только в сетях АМІС и "БРСМ-Нефть" соответственно.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС с 21 по 28 апреля 2023 года, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

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