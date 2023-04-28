Пальне на АЗС подешевшало: як змінилися ціни за тиждень

Роздрібні ціни на пальне в Україні протягом 21-28 квітня знизилися. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Передусім подешевшало дизпаливо, яке в середньому скинуло в ціні 15 коп. за літр – до 45,88 грн/літр. Водночас середня ціна бензинів знизилася на 2 коп. (А-95) і 8 коп. (А-95+) – до 46,55 грн/л і 48,65 грн/л відповідно.

Найбільше падіння ціни на дизпаливо – на 2 грн/л – відбулося в мережі Prime, де наразі воно коштує 41,50 грн/л. Також там подешевшав бензин А-95 на 0,9 грн/л – до 43,90 грн/л.

Найменше – 4 коп./л – дизель втратив у мережі АМІС, де він коштує 46,97 грн/л. Решта мереж знизили ціни на ДП від 38 коп. до 1,80 грн за літр: станом на 28 квітня воно продається за 41,50–47,99 грн/л.

Що стосується бензинів, то А-95 просів від 10 коп. ("Укр-Петроль") до 1 гривні ("Авантаж 7") і торгується на заправках за 41,90– 48,99 грн/л. Тоді як А-95+ втратив на літрі 50-80 коп., але ціна на нього знизилася лише в мережах АМІС і "БРСМ-Нафта" відповідно.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС із 21 по 28 квітня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

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