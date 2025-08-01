Интеграция энергорынков Украины с ЕС: что будет предусматривать обновленное законодательство

Верховная Рада Украины 22 июля приняла в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики" (регистр. № 12087-д).

Среди его ключевых целей – имплементация норм европейского энергетического законодательства, создание условий для сочетания рынков электрической энергии Украины и ЕС, усовершенствование государственной политики в сфере защиты уязвимых потребителей, установление механизма взаимодействия с ACER, ENTSO-E и регуляторными органами ЕС.

Законопроект является комплексным, и некоторые представители энергетического сектора уже окрестили его "второй реформой рынка".

В парламенте было зарегистрировано несколько альтернативных инициатив по объединению рынков – от Геруса и Жупанины, а также от Кучеренко и Гриб. В итоге доработанный вариант законопроекта получил поддержку Совета в первом чтении.

В дальнейшем ожидается его доработка — второе чтение запланировано на осень. Также ожидается заключение Еврокомиссии.

"Важно, чтобы мы на сессию в сентябре смогли выйти на второе чтение. Этот законопроект является индикатором выполнения плана Ukraine Facility", - подчеркнула министр энергетики Светлана Гринчук во время заседания Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ.

Новая терминология

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона вводит в украинское законодательство ряд новых терминов и понятий - в частности, "агрегация", "гибкость", "общественное энергетическое объединение", "алгоритм сопоставления", "номинированный оператор рынка", "центральный контрагент" и т.д.

В поисках NEMO

Определение номинированного оператора рынка – одна из наиболее обсуждаемых тем в энергетическом сообществе в контексте market coupling. Основная дискуссия — должно быть NEMO монопольным или конкурентным. Законопроект №12087-д предусматривает именно конкурентную модель: функции номинированного оператора рынка кроме АО "Оператор рынка" могут выполнять и другие биржи — например, УЭБ, NordPool и т.д.

Регулятор будет принимать решение о назначении NEMO, остановке или прекращении его деятельности, а также устанавливать процедуры паспортизации оператора.

Спотовая торговля

Одним из ключевых элементов законопроекта является создание единого сообщения рынков "на сутки вперед" и внутрисуточных рынков. Согласно базовому сценарию, полноценный market coupling должен заработать в 2027 году. Управление рынком будут осуществлять ОСП "Укрэнерго" и один или несколько номинированных операторов рынка.

Проект предусматривает двухсессионную торговлю на РДН: внутреннюю (в пределах Украины) и внешнюю (в рамках общего рынка). Подобная модель уже действует в Польше.

В Министерстве энергетики предоставили свои оговорки по двусессионной торговле предлагается ввести определенные ограничения. "Участники рынка имеют право подавать заявки на куплю-продажу электроэнергии на вторую сессию торгов "на сутки вперед" при едином сообщении рынков исключительно в объеме их заявок на куплю-продажу электроэнергии, которые не были акцептованы во время проведения первой сессии торгов на РДН", говорится в заключении от Минэнерго.

Еще один неотложный вопрос – ценовые ограничения. В условиях рынков на украинском сегменте должны работать предельные цены на уровне европейских. В свою очередь, NEMO должен внедрить прозрачный механизм для автоматической корректировки технических ценовых ограничений торгов в подходящее время в случае, если ожидается, что установленные ограничения будут достигнуты.

Пока же на рынке электроэнергии в Украине продолжают действовать прайс-кепы, ограничивающие рыночное ценообразование — в том числе из-за дифференцированных лимитов для разных часов суток.

Государственное регулирование

Среди задач Регулятора – предотвращение перекрестного субсидирования как видов деятельности, так и групп потребителей.

Также предусмотрена деятельность компетентного органа, оценивающего риски, связанные с безопасностью электроснабжения, разрабатывать антикризисные планы и другие инструменты энергетической безопасности. Вероятно, эту функцию будет выполнять Министерство энергетики.

Отдельное внимание уделено защите уязвимых потребителей – предусмотрено четкое определение категорий, оценка энергетической бедности и т.д.

"Специальные обязанности, которые КМУ возлагает на участников рынка, должны быть четко определены, прозрачны, временны, недискриминационны и подконтрольны, с равным доступом для энергетических предприятий стран-членов Энергетического Сообщества", — говорится в законопроекте. В тексте также отмечено, что такие обязанности не должны создавать дискриминационных расходов для отдельных участников рынка — в отличие от текущей практики, когда подобные расходы ложатся, например, на государственных производителей или экспортеров.

Минфин также предоставил свои замечания, в основном касающиеся влияния законопроекта на государственный бюджет.

Оценка достаточности ресурсов

"Укрэнерго" по проекту закона должен осуществлять мониторинг достаточности ресурсов. Фактически оценка по достаточности ресурсов будет видоизмененным отчетом по соответствию (достаточности) генерирующих мощностей. Отчет будет включать дополнительно экономическую оценку последствий вероятного вывода из эксплуатации, консервации, нового строительства генерирующих мощностей, анализ развития межгосударственных линий электропередачи, оценку влияния экстремальных погодных условий, гидрологических условий, оценку оптовых цен на электрическую энергию и цен на первичные источники энергии, оценку стоимости выбросов углерода.

Что это значит для рынка электроэнергии?

Принятие этого законопроекта открывает новую фазу трансформации украинского рынка электроэнергии — приближение его к стандартам ЕС станет не только формальностью, но реальным толчком для усиления конкуренции, прозрачности и инвестиционной привлекательности. В то же время рынок получит четкие правила взаимодействия с европейскими игроками, обновленную модель спотовой торговли, новые требования к стабильности и безопасности, а также более справедливые условия для потребителей уязвимых категорий.