Как "атомные" указы Трампа запустят новую индустриализацию США — что стоит знать 2025

С момента повторного прихода Дональда Трампа в Белый дом не утихали разговоры о том, что благодаря его содействию атомную энергетику в США ожидает новый расцвет. Как минимум потому, что огромное количество энергии потребуется в ходе реиндустриализации Америки. А еще больше – для развития искусственного интеллекта, которому нужны огромные и прожорливые дата-центры.

Четыре "атомных" указа

23 мая Дональд Трамп подписал сразу четыре указа, направленных на значительное расширение использования в США ядерной энергетики. Эти указы позволяют тестировать передовые конструкции ядерных реакторов в лабораториях Министерства энергетики, открывают путь к строительству ядерных объектов на федеральных землях и обязывают Комиссию по ядерному регулированию своевременно выдавать лицензии. Директор Управления науки и технологий Белого дома Майкл Кратсиос по этому поводу заявил: «Мы восстанавливаем мощную ядерную промышленную базу, строим безопасную и суверенную внутреннюю цепь поставок горючего и ведем мир к будущему, которое будет работать на американской ядерной энергии».

Наиболее радикальные изменения будут касаться Комиссии по ядерному регулированию (NRC), которую Трамп обвинил в излишней осторожности и торможении отрасли. С 1978 года NRC авторизовала строительство всего нескольких реакторов, тогда как за период 1954-1978 годов было построено 133 реактора.

Теперь президентский указ требует оценить, не проявляет ли Комиссия ядерного регулирования лишней осторожности относительно допустимых уровней радиационного воздействия. Кроме того, указ Трампа обязывает комиссию одобрить строительство ядерного реактора в течение 18 месяцев, что ускоряет процесс, который обычно длится много лет.

Точнее, новые правила устанавливают жесткие сроки лицензирования: максимум 18 месяцев для новых реакторов и 12 месяцев для продолжения работы уже существующих. Кроме того, Министерство энергетики получило задачу кардинально ускорить процесс тестирования передовых реакторов. Создается пилотная программа с целью запуска не менее трех реакторов до 4 июля 2026 года. Также предполагается перезапуск закрытых АЭС и продление сроков службы существующих.

Еще один документ, подписанный главой Белого дома, позволяет министерствам энергетики и обороны строить ядерные реакторы на федеральных землях, что позволит использовать ядерную энергию для обеспечения потребностей обороны и операций с использованием искусственного интеллекта. Администрация США планирует расширить внутренние мощности по конверсии и обогащению урана, а также начать перерабатывать отработанное топливо вместо его захоронения.

К 2030 году США планируют модернизировать существующие реакторы, увеличив общую мощность атомной генерации на 5 ГВт и начать строительство 10 новых крупных реакторов. Приоритетом для финансирования будет перезапуск закрытых АЭС и строительство передовых реакторов. К 2050 году планируется увеличить мощность атомной энергетики США из нынешних 100 ГВт до 400 ГВт.

Кроме того, Трамп также подписал указ о внедрении "золотого стандарта науки". Речь идет о внедрении принципов научной практики на стандартах прозрачности, открытости к критике и проверкам, а также без конфликта интересов.

Новый этап мощнейшей энергетики

Эти указы — результат осознания того, что даже самое успешное развитие "зеленой" генерации при всей ее важности не позволит обеспечить американскую экономику достаточным количеством дешевой и стабильной энергии. Атомная энергетика будет критически важна для обеспечения энергоемких отраслей будущего, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления и производство микрочипов, говорится на сайте Белого дома.

Как отмечает Reuters, администрация Трампа столкнулась с первым за несколько десятилетий ростом спроса на электроэнергию из-за бума в области искусственного интеллекта. Трамп в первый же день своего пребывания в должности объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, напоминает Reuters.

"За последние 30 лет мы прекратили строить ядерные реакторы в Америке. Но этот печальный период заканчивается сейчас", — заявил директор Управления науки и технологий Белого дома Майкл Кратсиос. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что развитие новых источников энергии и центров обработки данных, необходимых для искусственного интеллекта, станет "Манхэттенским проектом – 2".

Ну и вот теперь Дональд Трамп объявил, что США хотят вновь стать реальным государством в ядерной отрасли. По его словам, цель новой политики – нарастить производство атомной энергии в четыре раза в течение следующих 25 лет. раза.

Более того, американский президент намерен задействовать Закон о военном производстве времен холодной войны (Defense Production Act), чтобы объявить национальную чрезвычайную ситуацию в связи с зависимостью США от России и Китая в сфере обогащенного урана, переработки ядерного топлива и его компонентов для передовых реакторов. Хотя при этом остается нерешенной одна из основных проблем отрасли: ядерная энергетика производит радиоактивные отходы, а постоянного хранилища для них в США до сих пор не существует.

Но в любом случае у американских энергетиков уже достаточно четкое видение того, как будет возрождаться атомная энергетика страны. Уже сейчас NRC рассматривает вопрос о том, следует ли возобновить работу двух законсервированных АЭС — Palisades в Мичигане и Three Mile Island в Пенсильвании.

Однако основной вектор развития отрасли, по словам Трампа, направлен на малые модульные реакторы (хотя от строительства обычных АЭС отказываться не будут). По данным Bloomberg, бенефициарами указа станут компании Last Energy, Oklo, TerraPower и NuScale Power.

Так, США за прошедшие 30 лет завершили строительство только двух новых реакторов. Да, это те же реакторы, строительство которых на годы отставало от графика и превысило плановый бюджет больше, чем вдвое, с $14 до $30 млрд. Реально же энергоблоки стоили $35 млрд. Но теперь президентские указы предусматривают строительство 10 обычных реакторов уже к 2030 году. А это, безусловно, принесет много денег Westinghouse, чей AP1000 (по этому дизайну и в Китае строится) стал последним коммерческим энергоблоком, построенным в США.

И еще любопытный момент. Американцы теперь настроены на атомную экспансию, в том числе и за пределами своей страны. Разговоры о том, что они хотят взять под контроль то ли все украинские АЭС, то ли только Запорожскую АЭС – это эхо того же экспансионизма. Как пишут германские СМИ, сейчас американские компании ищут возможности принять участие в восстановлении ядерной энергетики Германии. Американские атомщики "с большим интересом" изучают стоимость повторного ввода в эксплуатацию немецких АЭС.

Американцы уверены: возможна повторная реактивация девяти немецких атомных электростанций. Известно, что встреча политиков и лоббистов на этот счет состоялась в мае этого года в отеле Hotel de Rome в центре Берлина. Консорциум американских инвесторов планирует добиться "поворота" в энергетической политике ФРГ. А если прозвучало слово "политика", то ясно, что без Дональда Трампа и здесь дело не обойдется.

Влияние на Украину

США выиграли "промышленную гонку" с Европой в последние 10 лет за счет гораздо более дешевой энергии для бизнеса. В Америке электроэнергия для промышленных предприятий стоит в три-четыре раза дешевле, чем в ЕС, из-за чего европейские компании переносят свои заводы в Штаты, даже не пугаясь связанных с этим расходов.

Теперь перед США новые вызовы, требующие огромного количества дешевой энергии: промышленная конкуренция с Китаем и развитие искусственного интеллекта. Так что вполне логично, что Дональд Трамп начал свой второй президентский термин с масштабных мер по развитию атомной энергетики.

В Украине правительство тоже отлично понимает, что именно атомная генерация дает дешевое "сырье" для восстановления экономики. Это самое универсальное "сырье" — электроэнергия, без которой не будет работать ни один завод. "Зеленая" энергетика при всех своих достоинствах промышленность не обеспечит. А тепловой генерации Украина, к сожалению, практически лишилась.

Также остается туманной дальнейшая судьба Запорожской АЭС. Но Украине в любом случае нужно несколько гигаватт дополнительной генерации. Нужны уже сейчас, и тем более потребуются после войны. Именно поэтому стратегический курс сейчас на строительство АЭС. Причем даже нет принципиальной разницы, что это будет — новые энергоблоки на Хмельницкой АЭС, "россыпь" малых модульных реакторов по всей стране или что-нибудь другое. Главное, чтобы Украина получила доступ к дешевой и стабильной атомной генерации.