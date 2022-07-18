"Каждый шаг в сотрудничестве с США в сфере ядерной энергетики сопровождается массированной атакой", — президент "Энергоатома" Петр Котин

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11 июля Энергоатом и Westinghouse подписали новый контракт по технико-экономическому обоснованию и последующей реализации заявленных планов по строительству двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Что это значит на практике?

– Это еще один шаг в реализации проекта строительства новых энергоблоков. Он позволит начать процесс лицензирования реакторных установок AP1000® в Украине.

Мы очень благодарны нашему американскому стратегическому партнеру. В условиях полномасштабной агрессии России против Украины компания Westinghouse придерживается намеченного еще до войны нашего совместного плана по строительству новых атомных блоков в Украине.

И сегодня сотрудничество Энергоатома с компаниями из США находится на самом высоком уровне за всю 25-летнюю историю нашей Компании.

Есть еще отрасли в украинской атомной энергетике, в которых мы зависим от российских поставщиков или от их технологий и комплектующих?

– Нет. Я могу уверенно сказать, что на сегодняшний день ГП "НАЭК "Энергоатом" никоим образом не зависит от России. В течение 2021-2022 годов мы вместе с Министерством энергетики Украины реализовали комплекс мер, чтобы отечественная атомная энергетика полностью избавилась от зависимости от российских технологий, ядерного топлива, запчастей и комплектующих.

За это нас жестко критикует пятая колонна пророссийских псевдоэкспертов, которые не верят в то, что нам удастся построить новые энергоблоки по американской технологии AP1000®, "потому что это плохая технология и компания Westinghouse вообще банкрот" и т.д.

Почти два десятка лет приход американских компаний в атомную энергетику Украины тормозился лоббистами российских интересов в нашем государстве. Их до сих пор много в Украине, и они пытаются влиять через информационное пространство и чиновников.

А подробнее?

— Если взять хронологию последних событий, например с сентября прошлого года, каждый наш шаг по продвижению американских технологий в сфере украинской ядерной энергетики сопровождается массированной атакой на Энергоатом и его руководство. Разного рода проплачены "эксперты", агенты влияния, "консервы", эксчиновники и другие "добрые люди" поднимают насилие.

Первое соглашение с американской компанией Westinghouse о строительстве пяти энергоблоков мы подписали 31 августа 2021 года в Вашингтоне в присутствии Президента Украины. Затем месяц в украинском информационном пространстве звучали тонны лжи и манипуляций о нашей неспособности что-то строить, о нецелесообразности вообще строить новые энергоблоки, о плохой технологии компании Westinghouse, которая к тому же обанкротилась.

22 ноября 2021 г. мы проводили крупную международную конференцию "Атомные возможности для развития страны", в которой приняли участие все наши международные партнеры, а также временно поверенная в делах США в Украине, посол Франции, заместитель посла Великобритании и т.д. В ходе конференции мы подписали еще два новых соглашения с компанией Westinghouse. И что в итоге? Рашистские консервы в Украине снова подняли пусть о том, что все не так и неправильно мы делаем.

Далее в январе – феврале 2022 года нам рассказывали о неготовности Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива и что вообще не нужно. Хотя там уже все было готово, проводились холодные испытания. Война задержала выдачу Отдельного разрешения Госатомрегулирования на ввод этого объекта в эксплуатацию. Но, в конце концов, мы его получили 25 апреля.

Кстати, напомню, что ЦХОЯТ Энергоатом построил вместе с американской компанией Holtec International и по ее технологии. И благодаря этому мы смогли полностью отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию, а затем ежегодно экономить около 200 млн долларов США.

В начале войны вы объявили о полном отказе от российского ядерного топлива. Чем и как скоро его можно заменить?

— В ближайшие годы мы его полностью заменим топливом Westinghouse. А через 3-4 года половина наших потребностей в топливе будет обеспечиваться топливом отечественного производства по технологии Westinghouse. Топливные сборки будут производиться в Украине на одном из наших предприятий. Westinghouse завершает аккредитацию соответствующих производственных мощностей.

И, кстати, 6 июля 2022 года на Ровенской АЭС тепловыделяющие сборки от Westinghouse впервые загрузили в активную зону реактора энергоблока №3. Раньше он работал на российском топливе.

В июне Энергоатом подписал с Westinghouse еще ряд соглашений и заявил о начале строительства энергоблоков №5 и №6 Хмельницкая АЭС.

— Да, 2 июня к нам на Хмельницкую АЭС приезжал президент и исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрагман. Там мы подписали еще три соглашения:

об увеличении количества энергоблоков, которые будут строиться в Украине, с 5 до 9,

об увеличении количества энергоблоков, которые будут строиться в Украине, с 5 до 9, о поставках ядерного топлива для нужд всех АЭС Украины,

о поставках ядерного топлива для нужд всех АЭС Украины, о создании в Украине инжинирингового центра Westinghouse.

А 11 июля мы подписали соглашение об обновлении технико-экономического обоснования строительства энергоблоков №5 и №6 на ХАЭС. Нам нужно ТЭО для подготовки других документов, в частности, проекта Закона о строительстве новых энергоблоков по технологии АР1000 в Украине и получения всех необходимых разрешений и лицензий. В начале интервью я об этом говорил.

И за всю нашу производительную работу в июне-июле этого года мы получили новую массированную информационную атаку на Компанию и ее руководство.

Кто за этим стоит?

— На Энергоатом оказывается безумное давление со стороны агентов влияния страны-агрессора. Разного рода "эксперты" и "лидеры общественного мнения", бывшие чиновники, некоторые народные депутаты и другие агенты начинают придумывать лживые истории о якобы российском влиянии (самый простой способ кого-то оболгать), тиражируют примитивную конспирологию, гипотезы и предположения. Часто для весомости своих лживых месседжей российская агентура представляет информацию со ссылкой на какие-то источники якобы в государственных органах США.

Такими действиями они пытаются расшатать ситуацию в Энергоатоме и его многотысячном трудовом коллективе. В информационном пространстве распространяется множество лжи и абсурдных обвинений, обманываются народные депутаты, Кабинет Министров и высшее руководство страны.

В частности, именно так мы трактуем активность отдельных народных депутатов от бывшего ОПЗЖ и фракции "Слуга народа", которые начали вмешиваться в деятельность Энергоатома, стремятся влиять на кадровые назначения и финансовые потоки.

Какую активность и каких депутатов?

— 9 июля 2022 года на заседании парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассматривался кадровый вопрос перевода Павла Павлишина с должности гендиректора Ровенской АЭС на другую должность в структуре Энергоатома.

И какое решение было принято?

— Ну какое решение может быть принято, если рассмотрение на заседании парламентского Комитета кадровых изменений внутри хозяйствующего субъекта, даже если речь идет о государственном предприятии, неправомерно и может считаться превышением служебных полномочий народными избранниками. Ведь закон "О комитетах Верховной Рады Украины" не предусматривает рассмотрение кадровых вопросов на их заседаниях. К контрольной функции Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (на которую ссылались народные депутаты во время заседания 9 июля) также не относятся и кадровые вопросы хозяйствующих субъектов.

А какая ситуация сейчас на Ровенской АЭС?

— Совершенно спокойная и нормальная. Наши профсоюзы внимательно следят за морально-психологическим климатом на всех станциях, особенно сейчас во время войны. Никаких изменений или озабоченности коллектива РАЭС после перевода Павла Павлишина на другую работу не видно. Станцию возглавил ее многолетний главный инженер Павел Ковтонюк.

И как это отразится на сотрудничестве с американскими партнерами? Будут ли реализованы все эти планы?

– Безусловно, будут. Вместе с Министерством энергетики мы заложили надежный фундамент для многолетнего, я бы даже сказал – на полвека вперед, стабильного и всеобъемлющего сотрудничества с нашими стратегическими американскими партнерами. И она будет только расширяться и динамично развиваться. У нас есть полная поддержка и взаимопонимание со всеми профильными компаниями и учреждениями США.

Мы не имеем права и не будем реагировать на провокацию наших оппонентов внутри страны. А с расшатывающими ситуацию в атомной энергетике, пытаясь влиять на морально-психологический климат в трудовых коллективах атомщиков, – думаю, в ближайшее время разберутся соответствующие правоохранительные органы.

Украина победит!