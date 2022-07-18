"Кожен крок у співпраці зі США у сфері ядерної енергетики супроводжується масованою атакою", — президент "Енергоатома" Петро Котін

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

11 липня Енергоатом та Westinghouse підписали новий контракт щодо техніко-економічного обґрунтування і подальшої реалізації заявлених планів з будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Що це означає на практиці?

— Це ще один крок в реалізації проєкту будівництва нових енергоблоків. Він дасть можливість розпочати процес ліцензування реакторних установок AP1000® в Україні.

Ми дуже вдячні нашому американському стратегічному партнеру. В умовах повномасштабної агресії росії проти України компанія Westinghouse дотримується наміченого ще до війни нашого спільного плану з будівництва нових атомних блоків в Україні.

І сьогодні співробітництво Енергоатома з компаніями зі США перебуває на найвищому рівні за всю 25-ти річну історію нашої Компанії.

Чи є ще галузі в українській атомній енергетиці, в яких ми залежимо від російських постачальників або від їхніх технологій та комплектуючих?

— Ні. Я можу впевнено сказати, що на сьогодні ДП "НАЕК "Енергоатом" жодним чином не залежить від росії. Протягом 2021-2022 років ми разом з Міністерством енергетики України реалізували комплекс заходів, щоб вітчизняна атомна енергетика повністю позбулася залежності від російських технологій, ядерного палива, запчастин і комплектуючих.

За це нас жорстко критикує п’ята колона проросійських псевдоекспертів, які не вірять у те, що нам вдасться збудувати нові енергоблоки за американською технологією AP1000®, "бо то є погана технологія і компанія Westinghouse взагалі банкрут" тощо.

Майже два десятки років прихід американських компаній в атомну енергетику України гальмувався лобістами російських інтересів у нашій державі. Їх досі багато в Україні, і вони намагаються впливати через інформаційний простір та чиновників.

А докладніше?

— Ну дивіться. Якщо взяти хронологію останніх подій, наприклад з вересня минулого року, то кожен наш крок із просування американських технологій у сфері української ядерної енергетики супроводжується масованою атакою на Енергоатом та його керівництво. Різного ґатунку проплачені "експерти", агенти впливу, "консерви", ексчиновники та інші «добрі люди» здіймають ґвалт.

Першу угоду з американською компанією Westinghouse про будівництво п’яти енергоблоків ми підписали 31 серпня 2021-го у Вашингтоні за присутності Президента України. Потім місяць в українському інформаційному просторі лунали тонни брехні та маніпуляцій про нашу нездатність щось будувати, про недоцільність взагалі будувати нові енергоблоки, про погану технологію компанії Westinghouse, яка до того ж ще й збанкрутіла.

22 листопада 2021 року ми проводили велику міжнародну конференцію "Атомні можливості для розвитку країни", в якій взяли участь всі наші міжнародні партнери, а також тимчасово повірена у справах США в Україні, посол Франції, заступник посла Великої Британії тощо. Під час конференції ми підписали ще дві нові угоди з компанією Westinghouse. І що у підсумку? Рашистські консерви в Україні знову підняли хай про те, що все не так і неправильно ми робимо.

Далі у січні – лютому 2022 року нам розповідали про неготовність Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива і що воно взагалі непотрібне. Хоча там вже все було готове, проводилися холодні випробування. Війна затримала видачу Окремого дозволу Держатомрегулювання на введення цього об’єкту в експлуатацію. Але врешті-решт ми його отримали 25 квітня.

До речі, нагадаю, що ЦСВЯП Енергоатом збудував разом з американською компанією Holtec International та за її технологією. І завдяки цьому ми змогли повністю відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива до росії, а відтак щорічно економити близько 200 млн доларів США.

На початку війни ви оголосили про повну відмову від російського ядерного палива. Чим та як скоро його можна замістити?

— Найближчими роками ми його повністю замістимо паливом Westinghouse. А за 3-4 роки половина наших потреб у паливі забезпечуватиметься паливом вітчизняного виробництва за технологією Westinghouse. Паливні збірки виготовлятимуться в Україні на одному з наших підприємств. Наразі Westinghouse завершує акредитацію відповідних виробничих потужностей.

І, до речі, 6 липня 2022 року на Рівненській АЕС тепловидільні збірки від Westinghouse вперше завантажили до активної зони реактора енергоблока №3. Раніше він працював на російському паливі.

У червні Енергоатом підписав із Westinghouse ще низку угод і заявив про початок будівництва енергоблоків №5 та №6 Хмельницької АЕС.

— Так, 2 червня до нас на Хмельницьку АЕС приїздив президент і виконавчий директор Westinghouse Патрік Фрагман. Там ми підписали ще три угоди:

про збільшення кількості енергоблоків, що будуватимуться в Україні, з 5-ти до 9-ти,

про збільшення кількості енергоблоків, що будуватимуться в Україні, з 5-ти до 9-ти, про постачання ядерного палива для потреб всіх АЕС України,

про постачання ядерного палива для потреб всіх АЕС України, про створення в Україні інжинірингового центру Westinghouse.

А 11 липня ми підписали угоду про оновлення техніко-економічного обґрунтування будівництва енергоблоків №5 та №6 на ХАЕС. Нам потрібне ТЕО для підготовки інших документів, зокрема проєкту Закону про будівництво нових енергоблоків за технологією АР1000 в Україні та отримання всіх необхідних дозволів і ліцензій. На початку інтерв'ю я про це говорив.

І за всю нашу продуктивну роботу у червні-липні поточного року ми отримали нову масовану інформаційну атаку на Компанію та її керівництво.

Хто за цим стоїть?

— На Енергоатом чиниться шалений тиск з боку агентів впливу країни-агресора. Різного ґатунку "експерти" і "лідери громадської думки", колишні посадовці, деякі народні депутати й інші агенти починають вигадувати брехливі історії про нібито російський вплив (найпростіший зараз спосіб когось оббрехати), тиражують примітивну конспірологію, гіпотези та припущення. Часто для вагомості своїх брехливих меседжів російська агентура подає інформацію з посиланням на якісь джерела нібито в державних органах США.

Такими діями вони намагаються розхитати ситуацію в Енергоатомі та його багатотисячному трудовому колективі. В інформаційному просторі розповсюджується безліч брехні та абсурдних звинувачень, вводяться в оману народні депутати, Кабінет Міністрів та вище керівництво країни.

Зокрема, саме так ми трактуємо активність окремих народних депутатів від колишнього ОПЗЖ та фракції "Слуга народу", котрі почали втручатись у діяльність Енергоатома, прагнуть впливати на кадрові призначення та фінансові потоки.

Яку активність і яких депутатів?

— 9 липня 2022 року на засіданні парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розглядалося кадрове питання щодо переведення Павла Павлишина з посади гендиректора Рівненської АЕС на іншу посаду у структурі Енергоатома.

І яке рішення ухвалили?

— Ну яке рішення може бути ухвалено, якщо розгляд на засіданні парламентського Комітету кадрових змін всередині господарюючого суб’єкта, навіть якщо мова йде про державне підприємство, є неправомірним і може вважатися перевищенням службових повноважень народними обранцями. Адже закон "Про комітети Верховної Ради України" не передбачає розгляду кадрових питань на їхніх засіданнях. До контрольної функції Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства (на яку посилалися народні депутати під час засідання 9 липня) так само не належать і кадрові питання господарюючих суб’єктів.

А яка ситуація зараз на Рівненській АЕС?

— Абсолютно спокійна та нормальна. Наші профспілки уважно стежать за морально-психологічним кліматом на всіх станціях, особливо зараз, під час війни. Жодних змін чи стурбованості колективу РАЕС після переведення Павла Павлишина на іншу роботу не видно. Станцію очолив її багаторічний головний інженер Павло Ковтонюк.

І як це вплине на співпрацю з американськими партнерами? Чи будуть реалізовані всі ці плани?

— Безумовно, будуть. Разом з Міністерством енергетики ми заклали надійний фундамент для багаторічної, я б навіть сказав – на півстоліття наперед, стабільної та всеохопної співпраці з нашими стратегічними американськими партнерами. І вона тільки розширюватиметься та динамічно розвиватиметься. Ми маємо повну підтримку і взаєморозуміння з усіма профільними компаніями та установами США.

Ми не маємо права і не будемо реагувати на провокації наших опонентів всередині країни. А з тими, хто розхитує ситуацію в атомній енергетиці, намагаючись впливати на морально-психологічний клімат у трудових колективах атомників, – думаю, найближчим часом розберуться відповідні правоохоронні органи.

Україна переможе!