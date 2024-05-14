Компания режиссера "Слуги Народа" получила 750 млн из бюджета на поставку электроэнергии - Bihus.Info

После того, как совладельцем компании "Эл-энерго" стал режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко, фирма получила заказы из бюджета на 750 млн грн.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

750 млн из бюджета на поставку электроэнергии

Алексей Кирющенко, сотрудничавший с проектами студии "Квартал 95" в августе 2023 года, присоединился к компании "Эл-энерго" - он получил долю 49%. Его партнером по бизнесу стал Александр Хандрига (51%). Основным видом деятельности компании является торговля электроэнергией.

Фирма "Эл-Энерго" была создана в сентябре 2022 года, лицензию на поставку электроэнергии она получила в ноябре. Правда, до прихода новых собственников деятельности компания не вела.

"После смены владельцев компания начала получать бюджетные заказы. Всего к апрелю 2024-го успела заключить 12 контрактов на поставку электроэнергии коммунальным предприятиям и государственным структурам. Общая сумма заказов - 774 млн грн (стоимость с учетом изменений в контракты по состоянию на 10.05.2024). Большинство сделок заключено до конца года, поэтому цена и объемы поставок еще могут быть изменены", - говорится в расследовании Bihus.Info.

Крупнейшим соглашением компании является контракт с КП "Днепропроводоканал" Днепровского горсовета. Согласно последним изменениям в контракт, стоимость сделки – 521 млн грн. Срок исполнения – до конца года.

Журналисты Bihus.Info. отмечают, что пытались напрямую спросить Кирющенко о его новом бизнесе, но режиссер отказался общаться.

"На прямой вопрос о компании "Эл-энерго" и ее контрактах Кирющенко сначала заявил, что не понимает, о чем идет речь. Потом, что он - не Кирющенко вообще. И, в конце концов, разговор свелся к оскорблениям редакции Bihus.Info и журналистки", - говорится в материале.

Кто такой Алексей Кирющенко

Алексей Кирющенко родился в Украине, долго жил и работал в России. В Украине, в частности, сотрудничал с проектами студии "Квартал 95" - сериалы "Сваты", "Папик", "Слуга народа".

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года Кирющенко присоединялся к разработке концепции на тот момент нового телеканала для оккупированных территорий "Дом", был членом Наблюдательного совета Украинского культурного фонда, и, по данным журналистов, входил в состав комиссии, которая выбирала кинопроекты для государственного финансирование.

В сентябре 2023-го вместе с продюсером Артемом Колюбаевым (бывший бизнес-партнер по кинопроизводству главы Офиса президента Андрея Ермака) стал совладельцем компании-производителя БПЛА Culver. Продюсер и режиссер получили в входящих в Culver компаниях по 5%.