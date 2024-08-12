Контроль над ГИС «Суджа»: влияние на украинский и европейский газовые рынки

Внимание всей страны на прошлой неделе было приковано к событиям в курской области России, где с 6 августа началось наступление Вооруженных сил Украины. Причем наступление началось вблизи населенного пункта Суджа, возле которого находится одноименная газоизмерительная станция. ГИС «Суджа» – единственная действующая точка входа российского газа в украинскую газотранспортную систему для его дальнейшей транспортировки в Европу.

Такие события не могли пройти мимо участников европейского газового рынка. Как только в среду 7 августа появилась информация, хоть и неофициальная, что украинские военные контролируют газоизмерительную станцию, цены на европейском газовом рынке пошли вверх, достигая самых высоких значений с начала года – свыше €38/MWh.

Европейский рынок всегда резко реагирует на какие-либо события, которые могут повлиять на безопасность поставок природного газа, а в последние годы он сильно подвергается влиянию геополитических факторов, которые при формировании цен преобладают над обычным предложением и спросом. Хотя Европа существенно сократила закупки российского трубопроводного газа, отказываться от него полностью регион не торопится. Речь идет прежде всего о восточноевропейских странах, таких как Словакия, Венгрия и другие.

Вообще, вся операция ВСУ была полной неожиданностью для России и мира, а потому новости по захвату газового объекта на территории России застали участников рынка внезапно. Резко выросли опасения, что российские поставки через Украину могут прекратиться досрочно до завершения действия контракта в конце года. Оператор ГТС Украины и российский Газпром уверяли, что транзит идет по плану, все заявки выполняются. Тем не менее, 8 числа объемы транзита российского газа через украинскую ГТС упали до самого низкого значения за 1,5 года – 37,3 миллиона кубометров.

Падение объемов поставок российского газа, вероятно, было вызвано меньшими заявками европейских покупателей. Такое снижение привело к еще большему росту цен на газ в Европе – выше €40/MWh, нового максимума с декабря 2023 г. Постепенно к концу недели объемы транзита возобновлялись – до 39,5 миллиона кубометров в выходные. Можно сказать, что контроль Украины над ГИС «Суджа» не повлиял на объем транзита, а Украина остается надежным транзитером российского газа, даже собственными силами контролируя точку входа.

Влияние указанных событий на украинский рынок природного газа было существенно меньшим, что в очередной раз доказало изоляцию украинского газового рынка. С началом полномасштабного вторжения и после запрета экспорта газа внутренней добычи цены на природный газ на украинском рынке потеряли привязку к Европе.

Хотя газ в Украине также дорожал в течение первой декады августа, причины роста были исключительно внутренние, прежде всего, больший спрос. Ожидаемый запуск «Одесского припортового завода» в августе требует у рынка больше ресурса, чем в предыдущие месяцы, а то, что отдельные потребители покупают газ на зиму, толкает цены вверх. Так, 9 августа рыночные цены на газ в Украине впервые с ноября 2023 г. превысили 16500 грн/тыс куб м (с НДС).

На газовый баланс Украины может положительно повлиять возобновление добычи компаний, лицензии которых по разным причинам были остановлены в прошлом году. Госгеонадра еще в конце июня возобновила действие спецразрешений компаниям Smart Energy, а уже в начале августа одна из компаний приступила к добыче на собственном месторождении. «Укрнефтебурению», которое находится в управлении государственной «Укрнафты», на этой неделе также разрешили возобновить добычу после того, как суд признал незаконным аннулирование лицензии компании. На следующий день после судебного заседания Госгеонадра отменили приказ об аннулировании спецразрешения. Соответственно, компания уже может вернуться к возобновлению добычи, о чем и отметил руководитель УНБ Олег Мальчик. Остается надеяться, что обе компании смогут как можно быстрее вернуться к объемам добычи, которые были до остановки, и внесут свой вклад в баланс украинского газового рынка этой зимой.