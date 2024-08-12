Контроль над ГВС «Суджа»: вплив на український та європейський газові ринки

Увага всієї країни минулого тижня була прикута до подій у курській області рф, де з 6 серпня розпочався наступ Збройних сил України. При чому, наступ почався поблизу населеного пункту Суджа, біля якого знаходиться однойменна газовимірювальна станція. ГВС «Суджа» - єдина діюча точка входу російського газу до української газотранспортної системи для його подальшого транспортування до Європи.

Такі події не могли пройти повз учасників європейського газового ринку. Як тільки у середу 7 серпня з’явилася інформація, хоч і неофіційна, що українські військові контролюють газовимірювальну станцію, ціни на європейському газовому ринку пішли вгору, досягаючи найвищих значень з початку року – понад €38/MWh.

Європейський ринок завжди різко реагує на будь-які події, що можуть вплинути на безпеку постачання природного газу, а в останні роки він сильно піддається впливу геополітичних факторів, які при формуванні цін переважають над звичайними пропозицією та попитом. Хоча Європа суттєво скоротила закупівлі російського трубопровідного газу, відмовлятися від нього повністю регіон не поспішає. Йдеться, передусім, про східноєвропейські країни, такі як Словаччина, Угорщина та інші.

Взагалі, вся операція ЗСУ була повною несподіванкою для росії та світу, а тому новини щодо захоплення газового об’єкту на території рф застали учасників ринку раптово. Різко зросли побоювання, що російські поставки через Україну можуть припинитися достроково, до завершення дії контракту наприкінці року. «Оператор ГТС України» та російський «Газпром» запевняли, що транзит йде за планом, всі заявки виконуються. Тим не менше, 8 числа обсяги транзиту російського газу через українську ГТС впали до найнижчого значення за 1,5 роки – 37,3 мільйонів кубометрів.

Падіння обсягів поставок російського газу, ймовірно, було викликано меншими заявками від європейських покупців. Таке зниження призвело до ще більшого росту цін на газ у Європі – вище €40/MWh, нового максимуму з грудня 2023 р. Поступово до кінця тижня обсяги транзиту відновлювалися – до 39,5 мільйонів кубометрів на вихідних. Можна сказати, що контроль України над ГВС «Суджа» не вплинув на обсяги транзиту, а Україна залишається надійним транзитером російського газу, навіть власними силами контролюючи точку входу.

Вплив зазначених подій на український ринок природного газу був суттєво меншим, що черговий раз довело ізоляцію українського газового ринку. З початком повномасштабного вторгнення та після заборони експорту газу внутрішнього видобутку, ціни на природний газ на українському ринку втратили прив’язку до Європи.

Хоча газ в Україні також дорожчав протягом першої декади серпня, причини для росту були виключно внутрішні, перш за все, більший попит. Очікуваний запуск «Одеського припортового заводу» в серпні вимагає в ринку більше ресурсу, ніж у попередні місяці, а те, що окремі споживачі купують газ на зиму, також штовхає ціни вгору. Так, 9 серпня ринкові ціни на газ в Україні вперше з листопада 2023 р. перевищили 16 500 грн/тис куб м (з ПДВ).

На газовий баланс України може позитивно вплинути відновлення видобутку компаній, ліцензії яких з різних причин були зупинені минулого року. Держгеонадра ще наприкінці червня поновила дію спецдозволів компаніям Smart Energy, а вже на початку серпня одна з компаній розпочала видобуток на власному родовищі. «Укрнафтобурінню», яке перебуває в управлінні державної «Укрнафти», цього тижня також дозволили відновити видобуток після того, як суд визнав незаконним анулювання ліцензії компанії. Вже наступного дня після судового засідання Держгеонадра скасували наказ про анулювання спецдозволу. Відповідно, компанія вже може повернутися до відновлення видобутку, про що і зазначив керівник УНБ Олег Мальчик. Залишається сподіватися, що обидві компанії зможуть якнайшвидше повернутися до тих обсягів видобутку, що були до зупинки, та внесуть свій вклад у баланс українського газового ринку цієї зими.