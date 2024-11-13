Корейцы помогут Трускавцу решить проблемы с питьевой водой

К концу этого года южнокорейская компания K-water передаст в Трускавец Львовской области две малые контейнерные водоочистные станции, чтобы улучшить ситуацию с питьевой водой в городе.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он отметил, что каждый год Трускавец посещают более 200 тысяч туристов, но, несмотря на популярность, у города-курорта есть большие проблемы с водоснабжением.

"Водопроводные сети критически устарели, что приводит к частым авариям и значительным потерям воды. Это довольно распространенная ситуация как в нашей, так и в других областях Украины", — подчеркнул глава ОВА.

По словам Козицкого, Трускавец вынужден покупать около 40% требуемого объема воды у внешнего поставщика. Чтобы решить проблему с питьевой водой, Львовская областная государственная администрация помогла городу-курорту наладить партнерство с южнокорейской компанией K-water, специализирующейся на водных ресурсах.

"До конца этого года корейская сторона передаст в Трускавец две малые контейнерные водоочистные станции мощностью 50 м³ в сутки. Это конкретное свидетельство того, что меморандум о сотрудничестве, который мы подписали в июне, – не просто документ, это конкретные действия", – сообщил Козицкий.

Он добавил, что также рассматривается возможность строительства в Трускавце новой фильтрационной станции для очистки воды мощностью 8000 м³ в сутки. Стоимость проекта оценивается в 4,3 млн евро. Глава Львовщины рассказал, что компания K-water готова поддержать проект.

"С таким продуктивным подходом уже уверенность, что проблему с питьевой водой в Трускавце удастся решить и надолго. Искренне благодарю всех причастных!" – подытожил Козицкий.

О компании K-water

Корейская компания K-water была основана в 1967 году и является крупнейшим оператором водных ресурсов в Южной Корее. Она активно разрабатывает и управляет различными проектами в области водных ресурсов, включая строительство гидроэлектростанций, водохранилищ, тоннелей и инфраструктуры для обеспечения водоснабжения.

K-water также внедряет инновационные стратегии для городского планирования в контексте "Умных водных городов" с использованием искусственного интеллекта.

K-water сотрудничает с разными субъектами в водном секторе, включая правительственные структуры, общественные организации, международные учреждения.

Компания также возглавляет Азиатский водный совет – глобальную платформу для решения водных вопросов в Азии, в состав которой входят 147 организаций из 27 стран.