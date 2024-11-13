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Корейці допоможуть Трускавцю вирішити проблеми з питною водою
До кінця цього року південнокорейська компанія K-water передасть у Трускавець Львівської області дві малі контейнерні водоочисні станції, аби поліпшити ситуацію з питною водою у місті.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Він зауважив, що кожного року Трускавець відвідують понад 200 тисяч туристів, але, попри популярність, місто-курорт має великі проблеми з водопостачанням.
"Водопровідні мережі критично застаріли, що призводить до частих аварій та значних втрат води. Це доволі поширена ситуація як у нашій, так і в інших областях України", – підкреслив голова ОВА.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За словами Козицького, Трускавець змушений купувати близько 40% потрібного обсягу води у зовнішнього постачальника. Аби вирішити проблему з питною водою, Львівська обласна державна адміністрація допомогла місту-курорту налагодити партнерство з південнокорейською компанією K-water, що спеціалізується на водних ресурсах.
"До кінця цього року корейська сторона передасть у Трускавець дві малі контейнерні водоочисні станції потужністю 50 м³ на добу. Це конкретне свідчення того, що меморандум про співпрацю, який ми підписали у червні, – не просто документ, це конкретні дії", – повідомив Козицький.
Він додав, що також розглядається можливість будівництва у Трускавці нової фільтраційної станції для очищення води потужністю 8000 м³ на добу. Вартість проєкту оцінюють у 4,3 млн євро. Очільник Львівщини розповів, що компанія K-water готова підтримати проєкт.
"З таким продуктивним підходом уже є впевненість, що проблему з питною водою у Трускавці вдасться вирішити і надовго. Щиро дякую всім причетним!" – підсумував Козицький.
Про компанію K-water
Корейська компанія K-water була заснована у 1967 році і є найбільшим оператором водних ресурсів у Південній Кореї. Вона активно розробляє та управляє різноманітними проєктами в галузі водних ресурсів, включаючи будівництво гідроелектростанцій, водосховищ, тунелів і інфраструктури для забезпечення водопостачання.
K-water також впроваджує інноваційні стратегії для міського планування в контексті «Розумних водних міст» із використанням штучного інтелекту.
K-water співпрацює з різними суб’єктами у водному секторі, включаючи урядові структури, громадські організації, міжнародні установи.
Компанія також очолює Азійську водну раду – глобальну платформу для розв’язання водних питань в Азії, до складу якої входять 147 організацій з 27 країн.