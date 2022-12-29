Молдова будет покупать электроэнергию у Румынии

Молдавское госпредприятие Energocom заключило контракт с румынской госкомпанией Nuclearelectrica на закупку 10 МВт*ч в ночное время и 30 МВт*ч в дневное время на январь 2023 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Energocom, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что стоимость электроэнергии составит около 91 евро за 1 МВт*ч.

В компании объяснили, что 10 МВт*ч ночью и 30 МВт*ч днем – это почасовые объемы поставок.

По данным Energocom, закупаемая электроэнергия покроет 4% от потребностей Молдовы.

Основной объем выработки придется на Молдавскую ГРЭС, с которой 27 декабря заключен контракт на поставку электроэнергии по цене $73 за 1 МВт*ч.

Часть электроэнергии Молдова будет производить за счет местных ТЭЦ и возобновляемых источников энергии – ветровых и солнечных электростанций, а также закупать на бирже в Румынии.

Отметим, что в Молдове возникли перебои с электроснабжением после атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины.