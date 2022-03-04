На ЗАЭС работает один энергоблок, остальные отключены от энергосистемы

На Запорожской атомной электростанции работает только один блок, остальные переведены в безопасный режим и отключены от энергосистемы. Об этом говорится в сообщении “Укрэнерго” на Facebook.

"На Запорожской АЭС работает только один энергоблок под контролем сотрудников атомной станции. Остальные энергоблоки переведены в безопасный режим и отключены от энергосистемы", — сказано в сообщении.

Главный приоритет энергетиков сейчас – соблюдение норм МАГАТЭ по ядерной безопасности.

График потребления электроэнергии находится в пределах нормы без критических изменений. Украинские потребители и Вооруженные силы Украины снабжаются электроэнергией. Сохранена работа сети и поддерживается нормативная частота 50 Гц, энергия подается во все регионы Украины.

При этом источники Delo.ua в Энергодаре сообщают, что сама станция не пострадала от обстрелов. Город обеспечен водой и электричеством.

Напомним, российские оккупационные войска захватили административный корпус Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".