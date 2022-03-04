На ЗАЕС працює один енергоблок, інші відключені від енергосистеми

На Запорізькій атомній електростанції працює лише один блок, інші переведені у безпечний режим та відключені від енергосистем. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго" на Facebook.

"На Запорізькій АЕС працює лише один енергоблок під контролем співробітників атомної станції. Решта енергоблоків переведено в безпечний режим і відключено від енергосистеми", — сказано в повідомленні.

Головний пріоритет енергетиків зараз – дотримання норм МАГАТЕ з ядерної безпеки.

Графік споживання електроенергії перебуває у межах норми без критичних змін. Українські споживачі та Збройні сили України мають електроенергію. Збережено роботу мережі та підтримується нормативна частота 50 Гц, енергія подається до всіх регіонів України.

При цьому джерела Delo.ua в Енергодарі повідомляють, що сама станція не постраждала від обстрілу. Місто забезпечене водою та електрикою.

Нагадаємо, російські окупаційні війська захопили адміністративний корпус Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому".