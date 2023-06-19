Оптовые цены на горючее растут, а рынок готовится к повышению налогов на топливо. Сколько будет стоить заправиться на АЗС?

В пятницу 16 июня, оптовые цены на топливо в Украине начали расти после продолжающегося снижения с начала года. В то же время, в Украине растет потребление горючего автоперевозчиками и аграриями, а операторы АЗС ожидают роста налогов на топливо с 1 июня.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко рассказывает, что в вечер пятницы 16 июня оптовые цены на горючее бензовозными нормами расти. Так, средняя цена дизтоплива по сравнению с 9 июня практически не изменилась. При этом диапазон средней стоимости ресурса за неделю составил от минимальных 33,35 грн/л во вторник 13 июня до пятничного показателя 33,51 грн/л.

"Рост присутствует, но многие держат сегодня цены из-за количества предложений и имеющиеся свободные объемы на рынке. Одной из причин, приведшей к росту цены является начавшееся с начала прошлой недели удорожание горючего на спотовом рынке ЕС", - говорит Сиренко.

Эксперт говорит, что по результатам торгов 15 июня повышение стоимости нефтепродуктов по европейским базисам отгрузки составляло половину всего периода – около 18-20 долларов/тонна, а суммарное повышение спотовых цен составило 37-40 долларов/тонна по северо-западному направлению, и на 42 долларов/тонна возросла стоимость ресурса по Средиземноморью, до общих 727-735 долларов/тонна и 722-733 долларов/тонна соответственно.

"Также одной из возможных причин, укрепивших настроения некоторых поставщиков рынка к росту, является приближение июля, а значит – повышение акциза и НДС. Однако общий срез по рынку не выявил признаков ажиотажного спроса со стороны покупателей", - говорит Сиренко.

По его словам, на Юге Украины минимальные предложения дизтоплива на утро 16 июня оставались все еще ниже 31,00 грн/л, однако впоследствии большинство оптовых игроков уже торговало от 31,00-31,25 и выше, до 31,60-31, 80 грн/л.

Средняя цена дизтоплива в Одесской области 16 июня выросла до 31,66 грн/л против 31,49 грн/л ($825/т без налогов) 15 июня назад. На украинско-румынской границе цены выросли до минимальных 32,00-32,50 грн/л и были представлены в промежутке до 33,50 грн/л.

Средняя оптовая цена дизтоплива в Черновицкой области 16 июня выросла до 32,77 грн/л, что на 0,15 грн/л выше, чем в 15 июня. А на Западе страны предложения дизтоплива на границе воздерживались от 32,00-32,50 грн/л и росли в цене до 33,50 грн/л и выше в редких случаях. Так, средняя цена горючего в Волынской и Львовской областях выросла до 32,98 и 33,14 грн/л соответственно.

Сиренко говорит, что в розничном сегменте 15-16 июня только две сети АЗС решились снизить цены. Сеть U.GO снизила бензин А-92 на 1,7 грн/л до 39,75 грн/л, а сеть "Укр-Петроль" опустила цену бензина А-95 и ДТ на 0,5 грн/л.

"Остальные, очевидно, накануне увеличения акциза на дизтопливо и бензины продолжат конкурировать скидками на литре. Подавляющее большинство национальных и региональных операторов оставили цены на бензин и ГП выше 40,0 грн/л. Цены газа на АЗС в течение недели не демонстрировали масштабных изменений. Также стоит Отметим, что 15-16 июня на 50 коп./л подешевел автогаз на АЗС OKKO в Одесской, Николаевской и Херсонской областях до 22,99 грн/л ", - говорит эксперт.

По его словам, средняя розничная цена на LPG на АЗС составляет 21,77 грн/л, соотношение стоимости литра газа к средней цене А-95 – 49,4%.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказывает, что ожидает роста цен на дизтопливо в опте после того, как вечером 16 июня начали расти котировки на топливо в ЕС. При этом операторы АЗС начинают готовиться к увеличению НДС на топливо с 1 июля.

"С понедельника 19 июня рынок уже начнет готовиться к увеличению налогов на топливо, поэтому мы будем наблюдать тенденцию к росту цен на АЗС. В общем это будет очень интересно, поскольку никто не захочет поднимать цены первым, чтобы не потерять клиентов. Поэтому все сети будут мониторить кто за какой ценой продает, чтобы таким образом выстроить свои тенденции к повышению. Кто будет повышать цены на потолки, а кто будет резать свои скидки и маркетинговые программы", - говорит Леушкин.

По его словам, повышение цен будет составлять от 6 до 10 гривен за литр в зависимости от внешних котировок и продлится две недели до 1 июля и еще неделю после отмены льготных налогов.

Бизнесмен говорит, что потребление горючего сейчас довольно высоко несмотря на войну главным образом из-за активности автоперевозчиков. Аграрии, которые начали собирать урожай на юге страны, также активизировали закупки топлива.\