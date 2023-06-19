Гуртові ціни на пальне зростають, а ринок готується до підвищення податків на пальне. Скільки коштуватиме заправитись на АЗС?

У п'ятницю 16 червня, гуртові ціни на пальне в Україні почали зростати після зниження котре тривало від початку року. Водночас в Україні зростає споживання пального автоперевізниками та аграріями, а оператори АЗС очікують зростання податків на пальне з 1 червня.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко розповідає, що у вечір п'ятниці 16 червня гуртові ціни на пальне бензовозними нормами зростати. Так, середня ціна дизпального в порівнянні з 9 червня практично не змінилась. При цьому діапазон середньої вартості ресурсу протягом тижня склав від мінімальних 33,35 грн/л у вівторок 13 червня до п'ятничного показника 33,51 грн/л.

"Зростання присутнє, але багато хто тримає сьогодні ціни через кількість пропозицій і наявні вільні обсяги на ринку. Одною з причин, що призвела до зростання ціни є здорожчання пального на спотовому ринку ЄС котре почалося з початку минулого тижня", - каже Сіренко.

Експерт говорить, що за результатами торгів 15 червня підвищення вартості нафтопродуктів за європейськими базисами відвантаження становило половину від усього періоду – близько 18-20 доларів/тонна, а сумарне підвищення спотових цін становило 37-40 доларів/тонна за північно-західним напрямком, і на 42 доларів/тонна зросла вартість ресурсу по Середземномор’ю, до загальних 727-735 доларів/тонна і 722-733 доларів/тонна відповідно.

"Також однією з можливих причин, що укріпила настрої деяких постачальників ринку до зростання, є наближення липня, а значить – підвищення акцизу та ПДВ. Проте, загальний зріз по ринку не виявив ознак ажіотажного попиту з боку покупців", - каже Сіренко.

За його словами, на Півдні України мінімальні пропозиції дизпалива на ранок 16 червня залишалися все ще нижче 31,00 грн/л, однак згодом більшість гуртових гравців вже торгувала від 31,00-31,25 й вище, до 31,60-31,80 грн/л.

Середня ціна дизпального на Одещині 16 червня зросла до 31,66 грн/л проти 31,49 грн/л ($825/т без податків) 15 червня тому. На українсько-румунському кордоні ціни зросли до мінімальних 32,00-32,50 грн/л, і були представлені у проміжку до 33,50 грн/л.

Середня гуртова ціна дизпалива в Чернівецькій області 16 червня зросла до 32,77 грн/л, що на 0,15 грн/л вище, ніж у 15 червня.А на Заході країни пропозиції дизпалива на кордоні утримувались від 32,00-32,50 грн/л і зростали в ціні до 33,50 грн/л й вище в окремих випадках. Так, середня ціна пального в Волинській і Львівській областях зросла до 32,98 і 33,14 грн/л відповідно.

Сіренко говорить, що в роздрібному сегменті 15-16 червня лише дві мережі АЗС наважились знизити ціни. Мережа U.GO знизила бензин А-92 на 1,7 грн/л до 39,75 грн/л, А мережа "Укр-Петроль" опустила ціну бензину А-95 та ДП на 0,5 грн/л.

"Решта, вочевидь, напередодні збільшення акцизу на дизпальне та бензини продовжить конкурувати знижками на літрі. Переважна більшість національних та регіональних операторів лишили ціни бензину та ДП вище 40,0 грн/л. Ціни газу на АЗС протягом тижня не демонстрували масштабних змін. Також варто зазначити, що 15-16 червня на 50 коп./л подешевшав автогаз на АЗС OKKO в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях до 22,99 грн/л", - каже експерт.

За його словами, середня роздрібна ціна на LPG на АЗС наразі становить 21,77 грн/л, співвідношення вартості літра газу до середньої ціни А-95 – 49,4%.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін розказує, що очікує зростання цін на дизпальне в опті після того, як ввечері 16 червня почали зростати котирування на пальне в ЄС. Разом з цим оператори АЗС починають готуватися до збільшення ПДВ на пальне з 1 липня.

"З понеділка 19 червня ринок вже почне готуватись до збільшення податків на пальне тому ми спостерігатимемо тенденцію до росту цін на АЗС. Загалом це буде дуже цікаво, оскільки ніхто не захоче підіймати ціни першим, щоб не втратити клієнтів. Тож усі мережі будуть моніторити хто за якою ціною продає, щоб таким чином вибудувати свої тенденції до підвищення. Хтось буде підвищувати ціни на стеллі, а хтось різатиме свої знижки та маркетингові програми", - каже Льоушкін.

За його словами, підвищення цін становитиме від 6 до 10 гривень за літр в залежності від зовнішніх котирувань та триватиме два тижні до 1 липня та ще тиждень після скасування пільгових податків.

Бізнесмен каже, що споживання пального зараз є доволі високим попри війну головним чином через активність автоперевізників. Аграрії котрі почали збирати врожай на півдні країни також активізували закупівлі палива.\