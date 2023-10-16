Оптовые цены на топливо в Украине могут вырасти из-за очередей на границах и войны на Ближнем Востоке

Цены на топливо в оптовом сегменте на этой неделе (16-22 октября) могут вырасти из-за ажиотажа, вызванного войной на Ближнем Востоке, а также перегрузкой пограничных переходов и усилением проверок топлива на таможне. В то же время, цены на АЗС с высокой вероятностью останутся стабильными.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что в конце прошлой недели (9-15 октября) цены на дизтопливо в мелкой группе снижались. Так 13 октября средняя стоимость дизтоплива со снабжением автомобильным транспортом составила 49,38 грн/л, что на 0,2% ниже 12 октября, и на 0,3% выше средних цен по состоянию на 6 октября.

По словам эксперта, уменьшению отпускной цены способствовало постепенное поступление ресурса, приобретенного по низким котировкам, которые были неделей ранее (2-8 октября). За прошедшую неделю спотовый рынок в Европе обозначил увеличение цены ГП на 3,3-4,4%.

На внутреннем рынке сохраняются сложности при растаможке горючего, ввезенного из направления Болгарии и практически приостановленный импорт из молдавских базисов. За 11 дней октября объемы импорта дизтоплива автонормами поставками из Молдовы упал почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом сентября.

Импорт дизтоплива из Болгарии остается в близких пределах к прошлому месяцу: 17,2% в октябре против 16,6% месяцем ранее. Несмотря на многочисленные проблемы с оформлением импорта из Болгарии, даже при наличии пакета товаросопроводительной документации, спорные отборы проб и длительное блокирование транспорта на частных терминалах растаможки, – разрешению ситуации добавляют оптимизма удачные кейсы растаможивания болгарского ресурса. Используя образовавшуюся проблематику прохождения границы, премии на топливо по снабжению из соседних стран частично увеличились, по меньшей мере, на 15-20 долларов/тонна.

"Предложения дизтоплива в группе начинались от 45,80-46,00 грн/л (1079-1084 долларов/тонна без налогов) на границе по северо-западному направлению отгрузки на условиях предзаказа. Подавляющее количество предложений в частности было сконцентрировано от 47,60- 48,00 грн/л (1128-1139 долларов/тонна без налогов)", - говорит Сиренко.

Эксперт отмечает, что на прошлой неделе в сегменте оптовой торговли бензином один из крупных игроков на внутреннем рынке снизил в двух шагах цены по многим базисам на 1500 грн/т, что изменило настроение импортеров, особенно дорогого ресурса из Словакии. Таким образом, средняя стоимость бензина А-92 снизилась на 1,80% (–0,82 грн/л) по отношению к 6 октября, до 44,73 грн/л, а средняя А-95 – на 1,12% (–0, 53 грн/л, до 46,91 грн/л.

Сиренко говорит, что на прошлой неделе движение цен на горючее на АЗС большинства украинских областей остановилось. В то же время, в некоторых регионах зафиксированы незначительные росты: стоимость бензина А-95 выросла в пределах 0,01-0,08 грн/л, больше всего – в Харьковской (+0,01%) и Кировоградской (+0,01%) областях. Стоимость ГП увеличилась в пределах 0,01-0,11 грн, больше всего – в Кировоградской области (+0,02%). Вместе с тем было зафиксировано снижение цен: в Закарпатье стоимость бензина А-95 уменьшилась на 0,03 грн/л (–0,01%).

Среди национальных и локальных операторов повышение в зависимости от региона совершили Motto (+0,33-1,00 грн/л), Chipo (+0,10-0,30 грн/л), Petromol (+1,00 грн/л) ), Лан (+1,00 грн/л). Коррекцию стелы произвела и UPG, прибавив +1,20 грн к цене бензина А-95 в Харькове и выровняв стоимость с установленными в большинстве других регионов.

Таким образом, средняя цена бензина А-95 в Украине на 13 октября составляла 55,03 грн/л, а средняя цена дизтоплива составляла 55,01 грн/л ($1331/т без налогов).

В течение нескольких дней харьковская сеть ОВИС увеличила стоимость LPG на 50 коп./л до 25,99 грн/л, полтавский Autotrans – на 30 коп./л до 25,68 грн/л. В сети U.GO автогаз подорожал на 20 коп./л до 25,95 грн/л. Средняя цена LPG на АЗС в Украине за 11-12 октября выросла на 5 коп./л до 25,95 грн/л. Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 составляет 47,2%.

Война на Ближнем Востоке привела к удорожанию нефти, что приведет к удорожанию топлива в оптовом сегменте в Украине

Сиренко говорит, что в конце прошлой недели цена на нефть стремительно пошла вверх на фоне возможной эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. Фьючерсы нефти эталонной марки Brent в пятницу 13 октября выросли вплотную приблизились к 90 долларов/баррель.

Участники нефтяного рынка пытаются оценить потенциальную возможность вовлечения в войну Тегерана, а также риск перебоев в более широких потоках. Хотя обострение ситуации не оказало значительного влияния на предложение сырья, стремительный рост характеризует настроения рынка и служит напоминанием, что премия на риск не уменьшилась. в четверг Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров, транспортирующих нефти из страны-террориста России по цене выше установленного G7 предельный уровень в 60 долларов/барр. Два судна были подвергнуты санкциям за нарушение верхнего предела, что всколыхнуло танкерные рынки", - говорит Сиренко.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на этой неделе ожидает дефицит топлива и удорожание в оптовом сегменте. Это будет обусловлено, с одной стороны, геополитическими факторами войны на Ближнем Востоке, а с другой проблемами на границах Украины.

Левкин говорит, что новости об обострении противостояния между Израилем и ХАМАС вызвали ажиотаж среди крупных потребителей горючего в бизнес-сегменте, которые пытаются запастись нефтепродуктами до их возможного удорожания.

С другой стороны, пограничные переходы в Украине перегружены зерновозами. В настоящее время горючее на Юге поступает в страну через Измаил и границу с Румынией. В то же время, канал Сулина перегружен, а румынские трейдеры повышают оптовые цены на топливо.

"Это все локальные сбои, но они все состоят и из этих мелких факторов случается дефицит. А потребление максимально высокое. Поэтому снижения цен ожидать не приходится. Как бы опять не начали говорить о повышении цен, потому что цена на нефть вернулись к 90 долларов за баррель", - говорит Леушкин.

Он отмечает, что на текущей неделе прогнозирует дефицит топлива и рост цен в оптовом сегменте. В то же время, на АЗС цены будут оставаться стабильными.