Гуртові ціни на пальне в Україні можуть зрости через черги на кордонах та війну на Близькому Сході

Ціни на пальне в гуртовому сегменті на цьому тижні(16-22 жовтня) можуть зрости через ажіотаж викликаний війною на Близькому Сході, а також перевантаженням прикордонних переходів та посиленням перевірок палива на митниці. Водночас ціни на АЗС з високою ймовірністю залишаться стабільними.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко каже, що наприкінці минулого тижня (9-15 жовтня) ціни на дизпаливо в дрібному гурті знижувалися. Так 13 жовтня середня вартість дизпалива з постачанням автомобільним транспортом становила 49,38 грн/л, що на 0,2% нижче ніж 12 жовтня, та на 0,3% вище середніх цін станом на 6 жовтня.

За словами експерта зменшенню відпускної ціни посприяло поступове надходження ресурсу, придбаного за низькими котируваннями, які були тижнем раніше(2-8 жовтня). За минулий тиждень спотовий ринок у Європі позначив збільшення ціни ДП на 3,3- 4,4%.

На внутрішньому ринку зберігаються складнощі при розмитненні пального, ввезеного з напрямку Болгарії та практично призупинений імпорт із молдовських базисів. За 11 днів жовтня обсяги імпорту дизпального автонормами постачанням з Молдови впав майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом вересня.

Імпорт дизпалива з Болгарії залишається в близьких межах до минулого місяця: 17,2% у жовтні проти 16,6% місяцем раніше. Попри на чисельні проблеми з оформленням імпорту з Болгарії, навіть за наявністю пакета товаросупровідної документації, спірні відбори проб і тривале блокування транспорту на приватних терміналах розмитнення, – вирішенню ситуації додають оптимізму вдалі кейси розмитнення болгарського ресурсу. Користуючись утвореною проблематикою проходження кордону, премії на пальне з постачання з сусідніх країн частково збільшились, щонайменше на 15-20 доларів/тонна.

"Пропозиції дизпалива в гурті розпочинались від 45,80-46,00 грн/л (1079-1084 доларів/тонна без податків) на кордоні за північно-західним напрямком відвантаження на умовах передзамовлення. Переважна кількість пропозицій зокрема була сконцентрована від 47,60-48,00 грн/л (1128- 1139 доларів/тонна без податків)", - каже Сіренко.

Експерт зазначає, що на минулому тижні в сегменті гуртової торгівлі бензином один з великих гравців на внутрішньому ринку знизив за два кроки ціни по багатьох базисах на 1500 грн/т, що змінило настрій імпортерів, особливо дорогого ресурсу зі Словаччини. Таким чином середня вартість бензину А-92 знизилась на 1,80% (–0,82 грн/л) щодо 6 жовтня, до 44,73 грн/л, а середня А-95 – на 1,12% (–0,53 грн/л), до 46,91 грн/л.

Сіренко каже, що на минулому тижні рух цін на пальне на АЗС більшості українських областей зупинився. Водночас, у деяких регіонах зафіксовані незначні зростання: вартість бензину А-95 зросла в межах 0,01-0,08 грн/л, найбільше – у Харківській (+0,01%) та Кіровоградській (+0,01%) областях. Вартість ДП збільшилась у межах 0,01-0,11 грн, найбільше – у Кіровоградській області (+0,02%). Разом з тим, було зафіксовано зниження цін: на Закарпатті вартість бензину А-95 зменшилась на 0,03 грн/л (–0,01%).

Серед національних та локальних операторів підвищення в залежності від регіону здійснили Motto (+0,33-1,00 грн/л), Chipo (+0,10-0,30 грн/л), Petromol (+1,00 грн/л), Лан (+1,00 грн/л). Корекцію стели зробила і UPG, додавши +1,20 грн до ціни бензину А-95 у Харкові та вирівнявши вартість зі встановленими в більшості інших регіонів.

Таким чином, середня ціна бензину А-95 в Україні станом на 13 жовтня складала 55,03 грн/л, а середня ціна дизпалива складала 55,01 грн/л ($1331/т без податків).

Протягом декількох днів харківська мережа ОВІС збільшила вартість LPG на 50 коп./л до 25,99 грн/л, полтавський Autotrans – на 30 коп./л до 25,68 грн/л. В мережі U.GO автогаз подорожчав на 20 коп./л до 25,95 грн/л. Середня ціна LPG на АЗС в Україні протягом 11-12 жовтня зросла на 5 коп./л до 25,95 грн/л. Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 становить 47,2%.

Війна на Близькому Сході спричинила здорожчання нафти, що зумовить здорожчання палива в оптовому сегменті в Україні

Сіренко каже, що наприкінці минулого тижня ціна нафти стрімко пішла догори на тлі можливої ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Ф’ючерси нафти еталонної марки Brent в п'ятницю 13 жовтня зросли впритул наблизилися до 90 доларів/барель.

"Учасники нафтового ринку намагаються оцінити потенційну можливість втягнення у війну Тегерану, а також ризик перебоїв у ширших потоках. Хоча наразі загострення ситуації не мало значного впливу на пропозицію сировини, стрімке зростання характеризує настрої ринку та слугує нагадуванням, що премія на ризик не зменшилась. Водночас у четвер Вашингтон запровадив перші санкції проти власників танкерів, що транспортують нафти з країни-терориста Росії за ціною, вищою за встановлений G7 граничний рівень у 60 доларів/бар. Два судна були піддані санкціям за порушення верхньої межі, що сколихнуло танкерні ринки", - каже Сіренко.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що на цьому тижні очікує дефіцит палива та здорожчання в оптовому сегменті. Це буде зумовлено з одного боку геополітичними чинниками війни на Близькому Сході, а з іншого проблемами на кордонах України.

Льоушкін каже, що новини про загострення протистояння між Ізраїлем та ХАМАС викликали ажіотаж серед великих споживачів пального в бізнес сегменті, які намагаються запастися нафтопродуктами до їх можливого здорожчання.

З іншого боку прикордонні переходи в Україні перевантажені зерновозами. Наразі пальне на Півдні надходить до країни через Ізмаїл та кордон з Румунією. Водночас канал Сулина перевантажений, а румунські трейдери підвищують гуртові ціни на пальне.

"Це все локальні збої, але вони всі складаються і з цих дрібних факторів трапляється дефіцит. А споживання максимально високе. Тому на зниження цін очікувати не доводиться. Як би знову не почали говорити про підвищення цін, тому що ціна на нафту повернулися до 90 доларів за баррель", - каже Льоушкін.

Він зазначає, що на цьому тижні прогнозує дефіцит палива та зростання цін в оптовому сегменті. Водночас на АЗС ціни залишатимуться стабільними.