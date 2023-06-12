Пакистан получил первый груз российской нефти

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что первый груз российской нефти, которая будет поставляться со скидкой в соответствии с новым соглашением между Исламабадом и Москвой, уже прибыл в пакистанский порт Карачи.

Об этом пишет Reuters.

"Рад сообщить, что первый груз российской нефти со скидкой прибыл в Карачи, и завтра начнется ее отгрузка, – написал Шариф в Твиттере.

Он добавил, что это первый в истории груз российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией.

Ожидается, что импорт нефти в страну достигнет 100 тыс. баррелей в день.

Соглашение, заключенное в апреле, предполагает, что Пакистан будет покупать только сырую нефть, а не очищенное топливо.

Как пишет Reuters, Пакистан находится под угрозой дефолта. Как будет производиться оплата, пока неясно, но предполагают, что это может быть бартерный обмен.

Заметим, что Пакистан закупает российскую нефть по сниженным ценам с неявного согласия Соединенных Штатов. Вашингтон осознает давление, с которым сталкиваются правительства, чтобы обеспечить доступное топливо, и каждая страна должна будет сделать свой выбор по импорту энергоносителей.

Россия, являющаяся вторым в мире экспортером сырой нефти, нашла покупателей в Китае и Индии, что частично компенсировало потерю европейского рынка. Рекордных отметок достиг импорт российской нефти в Индию в апреле.

Поэтому в ЕС призвали ограничить импорт индийского топлива, произведенного из российской нефти, ведь таким образом страна-агрессор РФ продолжает получать доходы от продажи энергоресурсов.

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